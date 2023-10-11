美而快第三季營收8.38億元 年增2.2％

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網紅流量變現電商美而快（5321）11日公告9月合併營收2.26億元，分別較上月及去年同期減少31.85％、19.79％；第三季合併營收8.38億元，較去年同期成長2.20％；累積前三季合併營收25.7億元，年增率9.7％。

美而快表示，9月恰逢換季期間，旗下電商品牌規劃將行銷力道著重在第四季起冬季服飾商品的行銷，致業績表現較大，此為正週期變化。相較於服飾，9月生活選物的主推產品保健商品則保持熱銷表現，營收貢獻穩定增長，後續美而快亦規劃持續擴大服飾以外商品的比重，以降低服飾產品易受季節因素致業績波動明顯之影響。

美而快自第三季起已擺脫PCB事業體虧損拖累，完全聚焦於電商事業的發展，在商業品牌、網紅品牌，與生活選物三大電商業務營收穩定貢獻下，齊力挹注集團營收表現，單看電商事業體第三季營收8.11億元，較去年同期仍保有雙位數的成長達10％。前三季電商比重達90.4％，三大業務比重均占約三成，其中商業品牌營收表現較去年成長52.41％，生活選物營收年增率達到18.53％。

美而快指出，商業品牌自集團執行OMO虛實整合商業模式後，銷售業績有顯著成長，且不定期推出聯名商品，品牌單月業績表現穩定。今年適逢商業品牌PAZZO創立13周年，下月預計有13周年慶的系列活動，單月業績有望大幅增長；第二間UR Living複合式商場目前已進入裝修階段，將於年底開幕。

美而快仍持續大力發展OMO虛實整合商業模式，加速集團電商經營及網紅資源優勢的整合，並積極拓展生活用品、餐飲、保健食品等其他產品線，推動集團營運表現持續成長。