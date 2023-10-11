台灣大體育家族杭州亞運奪10面獎牌 董座蔡明忠頒7位數激勵金

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為期16天的杭州亞運順利落幕，台灣大體育家族共12位選手站上四年一度的亞洲最高競技場，勇奪10面獎牌，包含4面金牌、6面銅牌，成績斐然。

台灣大持續扶植台灣體壇選手，前進世界體育賽事最高殿堂，柔道選手楊勇緯，在東京奧運奪銀後，持續精進自我，於本屆亞運奪下中華隊亞運史上第100金。資深網球選手莊吉生，一路披荊斬棘，於男網雙打奪冠寫歷史。台灣大自2014年起，長期支持網球好手詹詠然，助力詠然成為台灣首位參與5屆亞運並獲得5面金牌的選手。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣大體育家族選手參賽亞運，發揮堅強實力，成果豐碩，本次頒發7位數激勵獎金，並贈送12位選手每人一支iPhone 15 Pro系列手機，感謝選手辛勞與努力，同時給予選手高度肯定。台灣大連續10年致力提升我國運動風氣，培育體壇選手，成為選手們堅強後盾，希望選手能無後顧之憂續拚2024巴黎奧運，堅持不懈、精益求精，發揮能所不能的精神，開啟更多無限可能。

台灣大體育家族選手在第19屆杭州亞運勇奪10面獎牌，包含柔道男神楊勇緯，繼東京奧運優異表現，於杭州亞運突破自我，奪下柔道隊史首面亞運金牌；鞍馬王子李智凱以15.500分奪得金牌，創下二連霸紀錄；詹詠然與詹皓晴3度合拍如願登頂，拿下網球女雙金牌，詹詠然生涯亞運第5金到手，獨居隊史最多金；詹皓晴首次搭檔許育修出戰混雙拿下銅牌。

網球王子莊吉生在網球男雙合拍許育修，拿下台灣史上首面男雙金牌；舉重女神郭婞淳即使有傷在身仍奮勇上場，展現運動家精神，勇奪女子舉重59公斤級銅牌；首次出戰亞運的體操精靈丁華恬，在平衡木資格賽以排名第1晉級決賽，並收穫銅牌，為台灣史上第一位拿下體操獎牌的女子選手，同時在個人全能決賽拿下第五名，再創隊史最佳紀錄。桌球好手林昀儒則在男雙與男團奪下雙面銅牌，為中華隊寫下連續3屆桌球男團亞運銅牌的紀錄。

眾多台灣大體育家族選手於國際賽事中發光發熱，創下佳績，讓世界看見台灣。台灣大在杭州亞運期間，於Facebook舉辦「為台灣大英雄加油」應援活動，提供iPhone 15與選手提供的簽名球、紀念書等抽獎好禮，共獲逾5,000人響應，成為選手們Open Possible、面對挑戰的力量，讓選手創下佳績。

台灣大自2003年起，投入逾10.9億元經費與資源，支持國內體育選手，其扶植體育家族選手達18位，贊助項目包含網球、高爾夫、空手道、柔道、舉重、桌球、拳擊、體操、霹靂舞等，不僅長期贊助「富邦悍將棒球隊」及「臺北富邦勇士籃球隊」，並舉辦豐富有趣的主題日活動，推廣國內運動風氣；此外，台灣大亦贊助國際級賽事，包括連續10年贊助支持、今年即將於12月17日登場的「臺北馬拉松」以及連續第7年與TLPGA共同主辦的台巡賽年終大賽「台灣大哥大女子公開賽」即將於12月壓軸登場，以實際行動支持國內體育發展。