14家金控9月獲利年增近1倍 它奪三冠王寶座

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【中央社記者謝方娪、蘇思云、潘姿羽、張璦台北11日電】受惠升息，銀行業獲利持續衝高，新台幣貶值挹注壽險業匯兌利益，加上2022年同期有防疫險干擾拉低基期，14家上市金控今年9月稅後淨利新台幣279.93億元，年增近1倍，累計前九月稅後淨利3,394.36億元，年增率擴大至5.3%。

從個別金控觀察，富邦金9月從中信金搶回金控單月獲利王，加上累計獲利、每股獲利續居金控之冠，一次奪下金控獲利3冠王寶座；國泰金無論單月獲利、累計獲利或每股獲利，均居金控第2，緊追在富邦金之後。

14家上市金控中，僅台新金在9月出現單月虧損，主因台新創投持有鑽石生技股票產生評價損失；新光金8月順利轉虧為盈，單月稅後淨利3.05億元，帶動累計前三季稅後虧損縮小至6.83億元。

富邦金9月稅後淨利54億元，累計前3季稅後淨利677.8億元，每股盈餘（EPS）4.94元。子公司台北富邦銀行累計前三季稅後淨利續寫歷年同期新高，受惠台股相比去年同期價量齊揚，富邦證券累計前三季稅後淨利創歷年同期次高，富邦產險擺脫防疫險干擾，已連六個月獲利，但受商業火險大型案件損失影響，9月單月稅後淨利略下滑至1.81億元。

國泰金9月稅後淨利47.7億元，累計前三季稅後淨利594億元，年增9%，EPS為3.78元。國泰金表示，今年以來各子公司核心業務動能穩健，國泰世華銀行及國泰投信累計稅後淨利皆創歷年同期新高。

中信金9月稅後淨利44.58億元，累計前三季稅後淨利485.86億元，EPS為2.44元，累計獲利創史上同期新高。中信金表示，中信銀前三季累計稅後淨利年增1成，除了放款成長與利差擴大外，財富管理業績恢復到疫情前水準，信用卡消費金額也較去年同期成長3成。

開發金9月稅後獲利21.39億元，累計前三季稅後獲利175.59億元，EPS為1.05元；旗下子公司中國人壽持續扮演主要獲利引擎，受惠美元兌新台幣持續升值，加上實現投資獲利挹注整體財務表現，9月稅後獲利21.75億元，前3季累計稅後淨利113.1億元，中華開發資本則受資本市場回檔整理影響投資部位評價，9月出現虧損。

台新金9月稅後淨損7.3億元，主因台新創投持有帳列PL（透過損益按公允價值衡量）的鑽石生技股票9月19日上市後股價較低，產生評價損失20.96億元所致，累計前3季稅後淨利達121億元，年增46.5%，EPS為0.85元。

新光金9月稅後淨利3.05億元，相比8月虧轉盈，累計前三季稅後仍虧損6.83億元，每股虧損0.05元。新光金副總經理林宜靜說明，9月新台幣貶值4.14角或1.28%，新壽單月出現淨匯兌益，另美台股市震盪下，新壽未受到太大影響，股市操作保持彈性穩健，固定收益亦穩健成長。

公股金控方面，兆豐金、第一金、華南金及合庫金9月稅後淨利合計63.63億元，年增93.3%，累計前三季稅後淨利779.35億元，年增31.5%。其中，兆豐金9月稅後淨利19.3億元，相比去年同期轉虧為盈，前三季稅後淨利270.28億元，EPS為1.92元，為公股金控中獲利3冠王。