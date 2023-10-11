嘉義市教師不快樂全台前3 教育處這樣回應

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教育團體發布全台「教師快樂指數」調查結果，嘉義市名列前茅，11日市議會通過多位市議員提案及連署建請市府提出具體措施改善，市府教育處長郭添財表示，會盤點教師工作減輕負擔，明年還將降低幼兒園師生比。

未來台灣學會等團體發布今年7月調查「全台教師快樂指數」，嘉義市高居全台前3名，並指出老師不快樂、壓力大可能原因包括每日平均工作時數長、處理行政時數長、縣市教育局支持系統可能不彰、被賦予非教育相關政策宣傳壓力、行政或教育系統及資料庫間缺乏串接，導致重複且無止盡數據填報。

嘉義市議會11日臨時會閉幕前，通過議員林煒軒提案，建請市府釐清改善教師不快樂居全國前3名的現象，提出具體教師減壓、簡化行政工作作為。

嘉市府教育處長郭添財說，嘉義市政府2024年預算約200億元，約70億用於教育，占總預算約3分之1，市府對教育的投資非常龐大，為了減輕教師壓力，除了改善職場硬體設施，2024年還將率全國之先，將幼兒園幼幼班師生比例從1：8調降至1：6，小班由1：15降到1：12。

郭添財還說，教育處會盤點教師工作，除了減輕教師壓力，增加福利及增加教師本身的榮譽感，培訓教師對從事教育有「志業」感，促進教師對教職更多意義價值感，不只教師，現在公職人員每天上班超過12小時已是常態，認同這份職志的人，仍會熱忱愉悅。

市議員鄭光宏認為，嘉義市要保持民調教育力全台名列前茅的榮耀、教師兼與教學不相關業務、少子化讓家長對教育期望值高、校際間競爭壓力大等原因造成教師不快樂，市府應寬列預算增加教師福利、簡化行政流程及業務量、學校公共工程應由專責單位協助承辦。