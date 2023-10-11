國慶焰火在台中水湳登場 助攻周邊預售案買氣噴發

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國慶連假賞屋夯！今年國慶焰火連續兩天在水湳中央公園登場，估湧入數十萬人潮，助攻水湳預售案場不僅湧現賞屋人潮，同時也衝出買氣！其中，興富發（2542）集團旗下的博元建設「雍悅一方」，國慶連假期間銷售表現亮眼，總成交量高達10戶，總交易金額估達4.5億元；富華創新（3056）「之序」預售案成交了5戶，總交易金額近2億元；親家「中央公園」也成交4戶，總交易金額估逼近億元。

看準國慶焰火在水湳中央公園施放，水湳周邊預售案如富華創新「之序」、豐邑「PARK ONE」、「雙橡園4117」、親家「中央公園」等，均因占有地利之便，紛紛邀請已購客戶或是潛在客戶到水湳接待中心品嘗美食、近距離觀賞煙火。

其中，萬群地產國慶日當晚盛大舉辦「點亮星空.繽紛之夜」，邀請「豐邑Park one」、「豐禾」、「豐穗」、「親家中央公園」的已購客戶，來到水湳「豐邑Park one」接待中心最佳的煙火觀賞點，嘗美食、喝美酒、聽音樂、賞焰火，一同慶祝國慶日！

此外，由總太地產更名的富華創新，第三季在水湳單元八重劃區推出「之序」預售新案，採取預約制，富華創新國慶日當天就在水湳「ASIA1永續中心」招待近百位客戶，一同觀賞燦爛絢麗的國慶煙火。該案在國慶連假期間共成交了5戶，總交易金額近2億元。

富華創新「之序」，總戶數186戶＋4戶店面，總銷85億元，首波預售實登已揭露50戶，平均單價在68萬至69萬元。據悉，國慶連假期間成交的高樓層戶別，單價站上7字頭。

此外，興富發集團旗下博元建設在水湳經貿園區推出的「雍悅一方」，鎖定換屋族群，總戶數239戶，總銷98億元，目前預售實登已揭露98戶，平均單價站穩6字頭，國慶長假累計來客數達37組，賞屋客較平日翻倍。據悉，4天長假共成交了10戶，總交易金額估達4.5億元，銷售表現最為亮眼。

總銷金額85億元的親家建設「中央公園」，以水湳中央公園少見的小坪數建案脫穎而出，預售實登每坪單價站穩8字頭；國慶連假期間來客數約17組，據悉成交4戶。

另外，豐邑機構「PARK ONE」為水湳第一個推出的豪宅預售案，國慶連假期間預估來客數12組。現場專案莊奇庭表示，賞屋客普遍看好水湳各項建設陸續完工，加上中巿府大型活動都選在水湳舉辦，讓賞屋客信心大增，預計總統大選後將帶動新一波買氣。

水湳經貿園區以外的預售新案，國慶連假期間同樣人氣與買氣噴發！其中，茂洋建設近期推出沙鹿區「台灣大道案」，產品規劃2-3房，稀有3併4併產品，且室內規劃樓高3米6、戶戶雙面採光，頗受當地置產客及中科族群青睞。據現場銷售人員透露，國慶連假4天來客數累計逾100組，現場人氣爆棚。

此外，14期重劃區指標案「THE精銳」的綠奢華體驗館，國慶連假期間預約滿檔。賞屋客進入「THE精銳」能放慢體驗，在市中心就能感受被大自然圍繞的美好，還能享用精銳建設甜點師獨家限量手作甜點，全方面五感體驗，讓賞屋客讚不絕口。

位在沙鹿的「久樘花漾天鵝」，受惠台積電中科擴廠案帶動，因距離中科僅10多分鐘車程，雙十連假4天賞屋人潮近20組。據悉，有多組客戶購屋意願強，除了區域客之外，甚至從西屯、大雅，甚至新竹的客戶特地前來賞屋。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴指出，雖然明年1月總統大選日期逐漸逼近，可能會讓部分買盤觀望，不過，今年房市在諸多利空下，不僅看跌不跌，更累積不少觀望許久的自住買盤進場，預期隨著第四季購屋旺季到來，只要股匯市與利率沒有太大變動，自住買盤將開始進場，買氣可望較第三季進一步提升，價格上揚的可能性也高。