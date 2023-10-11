海岸資源轉化再創奇蹟 織步加服飾「海毛紗」 開創綠色紡織新局面

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近年來全球致力追求綠色環保和可持續發展新浪潮。織步加服飾採用創新海廢環保材質「海毛紗」，以其環保特性和時尚魅力問市。「海毛紗」運用豐富海岸資源，將廢棄牡蠣殼進行精細研磨加工，製作成高品質的蚵殼粉，結合回收的寶特瓶，透過奈米技術，打造出環保、時尚且功能多元的海毛紗。

海毛紗具備抗菌消臭、防霉、抗靜電、抗UV、遠紅外線等特性，其觸感恰似羊毛，且有「海中羊毛」的美譽，提供使用者更加舒適穿著體驗，且可廣泛運用於平織布、針織衫、機能布、保溫棉等多個領域。讓綠色環保不僅在理念上實現，更可融入日常生活。

彰化在地品牌「織步加服飾」Walkplus今年入選MIT臺灣金選獎殊榮，推出的環保海毛運動襪，質地媲美羊毛襪，具保暖不悶熱的產品優勢，在潮濕悶熱環境中活動，皮膚也不會有刺癢不適感。

織步加服飾表示，成功取得台灣經銷授權，海毛紗產品相較於羊毛織物，除了有價格上的優勢，針對其應用與加入熱昇華的專業技術，提供產品更多顏色變化，將環保結合時尚，研發更多款式毛衣料產品，讓消費者擁有更多購物新選擇。

海毛紗通過將廢棄牡蠣殼轉化為有價值的材料，不僅改善海岸環境的衛生，也減少污染海洋，可實現資源最大化，為海洋環境保護貢獻一份心力。海毛紗不僅為台灣紡織業帶來新商機，更是充份落實環保意識。引領人們共同思考如何在時尚和經濟發展之間，同時保護環境和未來。織步加官方網站: http://pse.is/5ae7ym