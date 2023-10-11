新北市年底試辦共享運具專用停車格 明年引進YouBike2.0E

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為提升公共運輸最後一哩路服務，新北市交通局預計今年底針對有餘裕空間的路外停車場，試辦共享運具專用停車格，並由業者付費，以提高停車空間效能之外，並預計於明年引進YouBike2.0E，讓長距離與地形崎嶇地區騎乘更輕鬆、更便捷。

交通局綜合規劃科長吳政諺表示，交通局做了近千份問卷調查，發現7成民眾支持設置共享運具專用停車位，尤其是板橋、中和、三重、新莊及淡水等區的支持率明顯較高，預計年底在板橋車站、新埔及府中捷運站等共享運具使用密集的區域試辦。

吳政諺表示，兼顧一般車輛停車權益，初期選定停車尚有餘裕空間的停車場試辦，並分別以公有土地租金或停車場計費向業者收費，試辦後的收費標準將視使用情況另再檢討。

交通局表示，共享運具業者契約中明文規定車輛停放限制，因此共享運具專用停車位也同樣不得久佔，讓停車空間能服務更多民眾，而且交通局皆會派員稽查，若有停放超過72小時情況，將要求業者在4小時內立即調移改善。

考量部分地區地形崎嶇、通勤通學的公共運輸最後一哩路較遠，交通局準備公共電動輔助自行車招標作業，明年可望引進。吳政諺說，新北市人行道並未開放電輔車行駛，因此北北桃3市交通局開研商電動輔助自行車輛數、費率及對民眾的補貼機制，行人安全配套措施亦審慎研議。