台南登革熱疫情再現曙光 羅一鈞：反彈機率不高

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台南市本土登革熱從6月中旬迄已延燒近4個月，9月底起接連2周疫情攀上高峰，本周病例數較上周呈現明顯下降，疾管署副署長羅一鈞表示，上周新增2180例，本周預計新增數約為1500例至1600例，目標希望先達到連續2周下降，至於疫情後續發展？他認為，天氣有助於防疫，疫情反彈機率不高。

台南今天新增242例，累計本土病例為1萬4259例，分別為東區44例、北區42例、安南區39例、南區35例、永康區26例、中西區17例、關廟區10例、安平區9例、歸仁區6例、仁德區5例、新化區及佳里區各2例，安定區、南化區、善化區、新市區及學甲區各1例。

全市病例仍以東區為最多，已經來到3000例，安南區2534例、永康區2301例、南區1984例、北區1660例、中西區902例、仁德區535例、安平區456例、關廟304例、歸仁區263例。

羅一鈞指出，統計台南近4天病例數較上周同期減少34％，預估疫情反彈機率不高，但他也說，小犬颱風過後2周仍需持續觀察後續影響，但颱風雖帶來雨水，不過並未造成大量積水，加上目前氣候逐漸降溫，天氣有助於防疫。

但他也提醒，早晚雖降溫，但白天27度仍是適合蚊子生長，國慶連假這幾天走入社區，仍不時看到民眾自家菜園或天溝有積水，形成孳生源，這些都是防疫死角，絕不能掉以輕心。

除了病例數明顯減少，加上病媒蚊監測指數連兩周下降，為登革熱疫情帶來一線曙光，市長黃偉哲表示，這是振奮人心的好消息，近期降雨量持續下降，氣溫逐漸轉涼，對於登革熱防疫是一大助力，籲請市民持續配合防疫措施，落實家戶內外環境巡檢孳清，一舉將隱藏社區的病媒蚊「趕盡殺孓」。

登防中心指出，近期監測數據顯示，各區近2周社區病媒蚊密度呈現下降趨勢，誘卵桶陽性率及卵粒數雙雙下降，這周整體誘卵桶陽性率較上周下降13.16％，中西區下降19.17％，東區下降19.07％，安平區下降15.38％，安南區下降15.03％；整體卵粒數較上周下降6.57％，安平區下降11.99％，安南區下降9.22％，中西區下降8.19％，東區下降6.66％。