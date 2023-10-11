油價支撐、升息暫歇 台塑四寶Q4營運走堅推進

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以巴衝突爆發，台塑四寶對油價與塑化後市看法引發關注。台塑、南亞預期在旺季效應帶動下，營收可望更上層樓。台化認為，第四季營收優於第三季看法暫時維持，惟油價仍在80美元上方高檔，石化產品成本墊高情勢存在；若是消費端沒有改善就會是負擔，油價走向及美、中經濟發展，是觀察重點。

展望第四季油價，台塑化認為，美元指數上漲至11個月新高，使近期油價跌幅較大，但因美國庫欣原油庫存數量偏低，有利支撐油價。10月為全球煉廠秋季密集檢修期，亞洲柴油供給減少，有利第四季柴油價差穩於高點，但今年歐美冬季氣候可能較為溫和，取暖用油需求難以達到往年水準，價差上檔或有所承壓。

台塑董事長林健男表示，歐美升息接近終點，但高利率可能維持到2024年上半年，惟大陸持續推出刺激政策，加上近期PE同業生產異常，供應量降低，不僅推升美國石化產品價格，亦減少出口亞洲數量，搭配第四季為PE、EVA及PP傳統需求旺季，且印度雨季結束，石化產品需求回溫，預估第四季營收會比第三季成長。

南亞董事長吳嘉昭認為，美國對大陸科技業禁令與管制，造成電子產業發展受到相當壓制及負面影響，惟製造業庫存已有改善、消費性電子新品推出及結合 Ai應用需求帶動下，整體營運可望緩步改善。

第四季電子材料仍以車用相關材料需求相對穩定，加上後續Intel、AMD、輝達將相繼更新平台，預期將帶動筆電、伺服器等升級需求；加上原油、輕油價格維持高價，支撐化工產品售價，預估10月營收較9月增加，第四季營收也會較第三季略增。

台化董事長洪福源指出，10月美國通膨、升息疑慮上升，大陸拉動乏力，加上油價急漲急跌，市況不會很亮麗。不過，供需平衡上，芳香烴產品因原料短缺或他用，產出受到限制，加上下游需求尚可，是今年創利主要產品，其他產品下半年也有逐漸好轉跡象。

10月營收和9月相當，第四季情況因10月初油價急跌，巿場信心、塑化產品也是跟跌，會對營收有一定影響，但營收優於第三季的看法，目前暫時維持不變，下游需求拉動及原油價格是重要的影響因素。