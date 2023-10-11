嘉威9月營收增逾2成 越南廠拚三年後挹注產能

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嘉威生活(3557）9月走出淡季合併營收4.08億元，月增23.86％、年增22.35％；其中，第3季合併營收10.69億元，與去年同期相當，季增8.63％，展望10月起邁向第4季及明年第1季傳統旺季，營運有望重回穩定成長軌道。

嘉威生活今年受去化庫存影響，第2季為營收谷底，不過，原物料價格較往年平穩，使得今年上半年毛利率爬升到38.71％。近期北美零售產業市場的庫存在返校季採購助益下恢復水準，嘉威生活主要客戶Walmart、COSTCO最近季度的營收均呈年增表現，在營收進入旺季效應下，可望穩住下半年的毛利率。

此外，越南廠投資案將斥資美金1,250萬元成立全資子公司籌建越南生產基地，總投資金額預估為美金4,200萬元。越南廠位於北越南定的美順工業區，已於9月28日動土興建，預計2025完工，年產值可達7,000萬美元，2026年可望為量產的第一個完整年度，以因應營運發展需求。

嘉威生活越南廠將規畫為環保產品的生產基地，R.PET產品自2020年度推出市場以來，R.PET材料的使用量逐年成長，2022年已逾3,500噸，用量較前一年度成長超過8成。為增加環保產品產能，因此前進越南設廠，以因應客戶端環保產品成長需求。