9月人口統計 連33個月「生不如死」

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內政部人口統計出爐，今年9月死亡人數比出生人口多了3,893人，是連續第33個月的「生不如死」；累計今年前九月出生和死亡人數的差距已達5.7萬人，不過，受惠社會增加人口連16個月正成長，補足自然增加負成長的缺口，全國總人口小幅回升至兩年前的水準2,340萬人。

內政部今（11）日公布最新人口統計，少子化海嘯持續侵襲，今年9月出生人數共10,717人，年減12.3％，在今年各月當中僅高2月和4月，是今年出生人數第三低的月份；而9月死亡人數共14,610人，年增11.5％，平均每3分鐘死亡一個人。

台灣從2020年正式進入「生不如死」的時代，2021年出生人數比死亡人數減少29,912人，2022年差距來到68,244人；據今年9月統計，已連續33個月的出生人數都少於死亡人數，少子化國安危機嚴峻。

內政部指出，累計今年前九月僅約9.9萬名新生兒，年減2.5％；累計今年以來的死亡人數，已比出生人口多出57,454人，比去年同期的差距更擴大了4,945人。

即便連33個月死亡都超過出生人數，但台灣總人口數卻微幅回升到2,340萬人，達到兩年前的人口水位。主因是疫情後國境解封，國人陸續回國並恢復戶籍，使得9月社會增加人口已連續16個月正成長，彌補了出生人數銳減的缺口，今年以來人口也增逾10萬人。

內政部說明，在社會增加方面，從去年6月就擺脫了「入不敷出」的窘境。觀察今年以來的社會增加和總人口表現，各月均呈現增加態勢，累計前九月的遷入人口約91萬人，高於遷出人數71萬人；其中，9月遷入人數最多的城市依序為新北、桃園和台中。

進一步看各縣市的出生率表現，全國只有桃園市、新竹縣、新竹市的出生人數高於死亡人數，呈現自然增加正成長；而六都中，也只有桃園擠進全國前三高，粗出生率達千分之7.4。

另一方面，人口數逾403萬的第一大城新北市，粗出生率僅千分之4.2，排名全國第五低，僅高於苗栗、基隆、雲林和嘉義。