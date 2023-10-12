「我的場子就喝猴子」三隻猴子「潮猴酷玩所」嗨翻信義區

想怎麼喝！就怎麼喝！，「三隻猴子三重麥芽威士忌」邀您盡情享樂、自由不拘泥、有趣多變化。三隻猴子將AI虛擬潮店搬進台北信義威秀廣場，「潮猴酷玩所」超帥超酷超好玩！匯聚潮流猴物、猴嗨特調，連假期間DJ MR. SKIN /賴皮和ADJ Roman的國語作業簿DJ派對，以及一日店長樂天女孩RakutenGirls，現場活力熱舞、魅力四射，完全嗨爆信義區！即日起至10/15(日)前，把握最後機會，邀約潮圈猴友，全體集猴，一起至現場嗨玩潮一把！加入LINE好友，請你喝猴嗨特調，香甜蜂蜜風味滑順入喉，搭配微氣泡清新口感，清爽順口。拍照上傳打卡，即可玩潮猴扭蛋，潮猴SHOT杯項鍊、潮猴肩背包，和最大獎潮猴帽踢，滿滿潮流好禮等你拿！10/14(六) 20:00-22:00還有冠軍調酒師蒞臨現場，NOT Bar & Bistro的Eric及鐵克諾餐酒館的 George將帶來兩款獨家特製的雙金潮猴特調，等你來喝猴嗨！

格蘭父子首席調酒師 Brian Kinsman表示，三隻猴子（Monkey Shoulder）強調不拘泥傳統喝法，但仍保有蘇格蘭威士忌一貫的嚴謹製程。精選來自斯貝賽區 3 家單一麥芽威士忌酒廠，使用首次裝填的美國波本橡木桶進行熟成；從 3 家酒廠精選各 9 個橡木桶的原酒，放進融合桶進行最後 3-6 個月的熟成，賦予其豐富獨特的滑順口感、並散發濃郁香草味的輕盈酒體。而三隻猴子的名稱則來自於傳統威士忌製程，酒廠中的翻麥工人長時間以手工翻動發芽中的大麥，這樣辛苦的勞動使他們經常雙臂無力、下垂，於是他們便戲稱自己有「猴子肩膀」（Monkey Shoulder）。

風格鮮明與風味多元的三隻猴子，不管是純飲、變化各式調酒或一口shot，都能完美呈現其滑順口感和濃郁香草香氣，絕對是派對首選！除了信義威秀廣場，即日起至11/30前至全台指定猴吧，點選「三隻猴子專屬酒單」任一品項，即有機會獲得潮猴SHOT杯項鍊，再請你喝猴子shot，限時限量、送完為止。潮猴跑吧、不嗨不歸！另外，通路活動也一同潮，滿滿潮度破表好物送猴你，即日起至11/30，於全台合作菸酒專賣店購買三隻猴子威士忌三瓶，即贈潮猴肩背包，走到哪潮到哪；購買三隻猴子威士忌六瓶，即贈潮猴帽踢，穿上秒成街上最潮的仔！10/19前至大潤發和10/24前至家樂福，還有獨家三隻猴子威士忌防水潮包組限量上市；全家和萊爾富超商也一同響應，10/31前至全家、10/17前至萊爾富，購買兩瓶200ml三隻猴子，即享88折優惠，全台猴子一起潮！無論酒吧嗨趴、KTV狂唱、好友歡聚，都少不了自由多變化、豐富多層次，三隻猴子的最佳助攻！快至指定通路喝三隻猴子威士忌，同時拿潮猴好禮！

【潮猴跑吧 酒吧名單】

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