2023捷克「摩瑟水晶 浩瀚無垠」特展台中大遠百登場

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睽違3年後，國裕精品邀請到創立166年、水晶第一品牌「摩瑟水晶」雕刻大師湯瑪士‧雷瑟來到台灣，自今（11）日起至13日，在台中大遠百8樓舉辦「摩瑟水晶 浩瀚無垠」特展，今日首展就吸引了許多中台灣收藏家來到現場一睹湯瑪士‧雷瑟的風采！

國裕精品執行董事欒慎寰表示，疫情3年的時空距離，未曾減少摩瑟精品的精采度，反而讓大師們在潛沉3年後更見輝煌，「摩瑟大師今年終於踏上台灣的土地，再度與典藏家相見歡！」

這次水晶展品中，湯瑪士‧雷瑟大師的「創世亞當」，讓歷史上的不可能變成可能；「歡樂時光」在水晶上展現令人感動的動態感與輕盈感。曾獲法國藝術與文學騎士勳章的湯瑪士‧雷瑟說，很開心疫後還能再度來到台灣展示「火與愛的結晶」。

此外，賽林格大師持續創作備受矚目的女音樂家系列，「天籟之音」讓人目睹流暢的十指之舞；「琴韻悠揚」以視覺表現了聽覺之美。充分掌握現代語彙的賽林格大師，即使回歸古典，依然成功地展露藝術家對「波莉辛妮雅女神」的無限想像。

史沃博達在「春天的腳步」裡，以鬼斧神功帶大家目睹了一場愛情故事；也在「青春飛揚」裡點起了青春的火焰。新加入團隊的藝術總監楊‧波杰克的「波光系列」，以俐落的垂直切割線條，創造摩瑟水晶在古典以外的現代美學。

至於偉大的史卡拉大師「三女神」、「守護神」、「花團錦簇」、「一見鍾琴」、「愛之希望」等5件作品，更是此次特展的焦點。這些都是大師私藏三十年的傳家寶，退休後，在獨樂樂不如眾樂樂下，他決定獻出，與熱愛水晶藝術的典藏家一起分享。

2023年摩瑟水晶特展處處是亮點，款款動人心，有難得巨作之壯大陣容，也有雷瑟大師的畫龍點睛。台中展覽時間10月11日至13日，展覽地點在台中大遠百8F北棟國裕專櫃。