十檔營收步步高 成三大法人近一周寵兒

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上市櫃企業9月營收出爐，由於外資近期多站在調節一方，近三個月營收步步走高的企業中，僅有日月光投控（3711）、一詮（2486）等十檔近一周獲得三大法人買超逾2,000張，成為同時具備基本面與籌碼面加持的代表。

台股國慶連假期間，以巴衝突導致市場續航力遭受考驗之際，後續又有大立光、台積電重量級法說，法人指出，目前不宜對後市武斷偏空或偏多操作，台股走勢除將先連動美股，也要挑選營運基本面較佳的公司，擇優投資。

篩選營收近三個月連續月增，近五個交易日又獲得法人買超2,000張以上的台股企業，計有：日月光投控、一詮、聯茂、定穎投控、聯鈞、力積電、金居、增你強、萬潤與家登。

日月光投控營收逐月走高，近五個交易日更獲得三大法人買超破萬張加持，股價反彈氣勢強，金控旗下投顧研究機構看好，儘管日月光投控經營管理階層稱目前AI營收貢獻占IC ATM業務只有低個位數百分點，強調目前AI業務仍在初期發展階段，隨著先進封裝需求快速成長，營收占比將會於2024年輕易翻倍。

法人認為，日月光投控將擴張產能，以滿足輝達強勁需求，隨著AI需求加速成長，AI應用將為下波上升循環之主要成長動能。

投顧法人指出，聯茂受惠AI伺服器貢獻營收，以及車用訂單持續成長，第三季營運優於預期。放眼後市，聯茂受惠AI伺服器與新平台轉換效益顯現，看好第四季營運為全年高峰。

定穎於2020年進入歐美電動車客戶供應鏈，目前電動車產品主要供應歐洲一線與美系車廠。定穎投控近期股價表現極為剽悍，自8月中的30元左右迄今，波段漲幅已達200％。

展望2024年，法人考量定穎自動駕駛相關高階HDI板受惠客戶新車出貨量將持續成長，產品滲透率將顯著提升，看好獲利將續創新高。