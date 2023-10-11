靜待9月Fed會議紀要 台指期夜盤觀望

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美國9月生產者物價指數（PPI）年增2.2％，高於市場預期的1.6％，市場持續靜待12日凌晨將公布的美國聯準會（Fed）9月會議紀要，以及後續將揭曉的消費者價格指數（CPI），美債殖利率仍走跌，美股四大指數集體開高，台指期夜盤則維持在平盤附近震盪，小漲10點，暫報16,724點。

美國勞工部11日公布的數據顯示，9 PPI年增2.2％，高於市場預期的1.6％及修正後前值的2％，月增0.5％則低於8月的0.7％，並改寫三個月新低，但仍高於市場預期的0.3％；另外，剔除波動較大的食品和能源後，9 月核心PPI年增 2.7％，也高於市場預期的2.3％與修正後前值的2.5％。

不過，以巴戰爭爆發，地緣政治緊張情緒升溫，市場對Fed年底持續升息預期降溫，美國10年期公債殖利率持續走跌，11日盤中下挫逾1.5％。根據芝商所 （CME）FedWatch工具顯示，市場預估11月暫停升息的機率大幅提升至86.8％，且12月暫停升息的機率也突破7成。

台灣期交所內的美股三大指數同步走揚，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別上漲100點、15點與59點；英國富時100期貨也上漲20點，暫報7,677點。

元富期貨指出，台指期11日反應雙十連假期間美股上漲行情，大漲百點收復半年線，不過季線則是得而復失，以紅K棒留上影線作收；值得關注的是，美國將在12日公布9月消費者物價指數（CPI），將牽動Fed後續的利率決策。