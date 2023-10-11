企業漲價超預期 傳日本央行將上修通膨預測

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日本共同通訊社10日引述知情者的消息報導，日本央行正考慮把截至明年3月底止的本年度通膨率預測，從目前估值2.5％調高至近3％，主要反映企業持續漲價情況超過央行預期、國際油價攀升、和日圓貶值讓進口物價走高等因素。

央行可能調高2023年度通膨率預測背後，是其2日公布第三季短觀報告顯示，儘管全球放緩讓各國央行對前景持謹慎看法，但日本企業信心不斷上升。

其中大型非製造業信心指數從23點上升至27點創1991年來新高，連續六季上升。大型製造業信心指數也從5點上升至9點，連續兩季上升。

凱投宏觀資深經濟學家提利安特（Marcel Thieliant）認為最新短觀報告顯示日本經濟將持續成長，除了讓勞動市場人力繼續短缺外，物價上升壓力會不斷增加。

至於央行總裁植田和男一直堅持保持寬鬆貨幣的必要性，從而排除調升短期利率的可能，也導致日圓貶值而增加通膨壓力的因素之一。

央行承認日圓持續走貶所帶來的影響，是導致進口物價不斷攀升的主要原因。

另外，央行7月為因應物價和利率上升，宣布把允許日本10年期公債殖利率上限，從0.5％放寬至1％。

目前央行預測核心消費者物價指數（CPI），在2024年度和2025年度將低於央行2％目標水準。

儘管過去一年來核心CPI持續高於2％目標，但央行認為若勞工薪資沒有持續增長的情況下，通膨率將無法一直維持在2％或以上水準。

央行將在30日和31日舉行貨幣政府會議，並在會後公布用來顯示央行決策高層對物價、景氣預估等看法的「經濟／物價情勢展望」報告。

其7月底公布該報告時，把本年度通膨率預估值，從4月時預估的1.8％大幅調高至2.5％。