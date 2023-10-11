華南銀行美元優利定存重磅登場 最高年息5.5％

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2023年9月美國聯準會暫停升息，市場預期2023年下半年美元利率將處於高檔，今年年底前可能再升一碼。華南銀行表示，美元身為強勢貨幣，其穩定性極佳、流動性高且易於交易之特性，儼然已成為多數客戶心目中不可或缺的資產組合之一，為幫助客戶更有效配置資金獲得更多的利息，華南銀行針對四大屬性客戶量身打造，推出「美利四重奏美元定存專案」，以不同存期，最高年息5.50％的美元優利定存方案，讓偏愛美元存款的民眾，真正享受優利領息有感。

專案中，靈活調度資金客群，1個月利率5.50％，起存額50萬美元。分散資產風險客群，3個月利率5.35％，起存額10萬美元。尋求資金停泊客群，6個月利率5.3％，起存額5萬美元。穩定資產配置客群，9個月利率5.20％，起存額2萬美元。

承作條件為限新臺幣結購、保險解約本金與基金贖回之資金或自他行匯入者，惟不含外幣幣轉資金。

華南銀行於前次專案，提供客戶臨櫃結購美元，享賣出牌告匯率3.5分減碼優惠，本次專案活動期間，除延續前次臨櫃結購的匯率優惠外，為提供更便捷的e化服務，透過華南銀行＋APP、SnY APP及網路銀行，於營業時間中即時「結購美元存款」承作本專案，皆可享牌告賣出匯率3.5分減碼優惠，讓客戶換匯減碼有感。

本專案活動期間只到2024年1月31日，為免向隅，民眾可把握2023年最後一檔的優惠機會。

華銀指出，另提供各天期供客戶依其需求及規劃選擇，最短1週、最長1年，起息額只要1,000美元起，年利率：1週～3週1.90％、1個月～1年3.05％～3.85％。

華南銀行提醒民眾仍須注意匯率走勢，避免日後美元轉換回新臺幣或其他幣別所可能產生之匯率兌換風險，建議留意市場走勢並分批布局美元資產為宜。

另優利定存如未屆到期日而提前解約者，將無法適用專案優惠利率，其利息計算方式依實際存款期間（包括不足月零星日數），以存入當日銀行美元各期別「牌告利率」8折計息；未存滿一個月者，不予計息。建議客戶應先安排資金或評估運用情形後再行申辦，以享有專案最大收益。