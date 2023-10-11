天鉅之翼挑戰14期地板價 中科族群占已購客3成

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14期重劃區已成為繼七期、水湳經貿園區之後，台中少數的高房價區段，近幾年磁吸許多重量級建商搶進14期購地推案，帶動地價與房價高漲！目前14期預售新案最新實登揭露，最高單價已站上7字頭，短短兩年多，房價從4字頭一路漲到7字頭，因此有建商封14期為「新七期特區」！

看準許多購屋客很想入主14期，但看到預售新案每坪單價「坐5望6」，3房＋車位總價帶在2,500萬至3,000萬元之間，讓購屋客因此縮手。為此，首度進軍台中推案的天鉅建設，一開始就鎖定14期「敦和段」，推出純2房2廳2衛的「天鉅之翼」預售新案，主打總價「含車位1,438萬起」，挑戰14期地板價，總價也成為入主14期的最低門檻價。

「天鉅之翼」基地面積325坪，規劃地下2層、地上10層建築，產品均質25.5坪、2房2廳2衛，一層4戶，總戶數39戶，總銷金額近6億元。「天鉅之翼」副總經理曾景烽表示，開案至今還不到兩個月，已吸引超過百組客戶上門賞屋，目前已購客當中，中科族群約占了3成，自住客與投資置產客都有。

台中地產商表示，14期規劃低密度、高綠覆，占地面積高達404公頃，約是七期新市政中心的3.7倍、水湳中央公園的6倍大，鄰近74號快速道路，擁有台中洲際棒球場、台中巨蛋園區、漢神洲際購物中心、統一（1216）集團打造11期太子置地廣場等重大建設利多；加上鄰近水湳經貿園區、11期崇德生活圈，而且14期宜居特性前所未見，吸引北部指標建商爭相南下14期購地！

包括過去只在七期開發的大陸建設鎖定「洲際段」、華固（2548）建設聚焦「美和段」，新美齊（2442）鎖定「仁坪段」，以及宏璟（2527）建設、亞昕（5213）、全國指標建商國泰建設（2501）等加碼布局14期；此外，台中在地品牌建商如寶輝、雙橡園、陸府、精銳、惠宇、順天（5525）、元鈞等爭相插旗搶進14期，觀察區域內全都是知名建商，甚至比七期重劃區的建商陣仗更驚人！

14期受惠於鄰近水湳經貿園區，隨著中央公園特區地價與房價持續創新高，14期土地行情也受到帶動，持續改寫地價與房價紀錄！如「The精銳」根據最新實登揭露，每坪最高單價達73.6萬元，成交均價66萬元，磁吸新富族群移居，14期堪稱「新七期特區」。

曾景烽表示，本案正對名校「衛道中學」，位居敦化路、松竹路、中清路雙十字軸核心，且受惠水湳經貿園區龐大的住、商、文教能量，目前已吸引包括平祿壽司、路易莎、麥當勞、全聯、全國電子等品牌旗艦匯聚14期，私立名校、大型公園綠地、商圈機能日趨完整。

此外，「天鉅之翼」聘請榮獲新銳建築師獎的蔡韋丞建築師、甲級日安東營造，打造展翅飛翔的建築外觀，基地規劃退縮花園，延伸31米棟距，中高樓層擁有衛道中學無限棟距，堪稱2房稀有規劃，堪稱是14期門檻最低的置產標的。