病人出院疼痛難耐 三總引進新型藥物相助

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手術治療常會伴隨著術後疼痛，未善加控制，容易從急性轉為長期的慢性疼痛。疼痛科醫師提醒，過往開給病人返家使用的止痛藥，僅可控制輕中度疼痛，無法滿足部份病人的止痛需求，近期新增中重度疼痛的口服納布啡藥物選擇，有助於維護病人生活品質，減少慢性疼痛的發生。

根據美國疼痛醫學會於2016年制訂的治療準則，術後止痛共有八大項，醫師會根據不同手術，選擇單一或併用多項來幫助病人對抗疼痛；三軍總醫院麻醉部疼痛治療科呂忠和主任表示，住院病人都能透過專業醫療技術與藥物，有效控制疼痛，然而，一旦出院返家，才是挑戰的開始。

一項逾500人的研究顯示，高達六成的受試者，直到術後第四天，仍感受到難以忍受的中度以上疼痛，20~50%的乳癌病人，甚至會感受到長達數月的疼痛，但現今病人多在術後2~3天便辦理出院，不少病人的疼痛還未獲得有效控制，便只能攜帶醫師開立的止痛藥返家。

目前病人攜帶返家的止痛藥，僅可控制輕中度疼痛，確實讓不少傷口癒合較慢、疼痛程度較高的病人傷透腦筋，有人前往急診求助，有人則強忍劇痛，生活品質卻也因此受到影響。

三總近期引進解除中重度疼痛的口服止痛新藥，是全球第一個成份為納布啡的口服止痛新藥，提供民眾出院後不同選擇，呂忠和主任指出，相較於嗎啡，納布啡具低成癮、低呼吸抑制等特點，抑制腸胃道蠕動而產生便秘、尿液滯留、噁心嘔吐等副作用問題也較低，提高居家使用安全。

呂忠和主任表示，手術病人住院時，若會睡覺會痛醒、頻繁要求止痛針、未活動時疼痛指數也有4~5分，便建議選擇納布啡藥物返家備用，協助病人早日重拾活動，以及盡早恢復日常生活；他進一步強調，急性疼痛若未有效控制，會提高轉為慢性疼痛的發生，甚至惡化至極難處理的神經性疼痛。