接見日本眾議員訪團 蔡總統盼台日做彼此堅實夥伴

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總統蔡英文今（11）日下午接見日本自民黨政調會長暨「日華懇」幹事長萩生田光一眾議員訪問團時指出，面對威權主義擴張、疫後經濟復甦及淨零轉型等全球挑戰，期盼台灣和日本持續做彼此堅實的夥伴，一起為區域的和平及繁榮貢獻心力。

訪團貴賓係來台參加國慶大典，且這次國慶大會的遊行均有參與，展現出台日友好的情誼。

蔡英文恭喜萩生田會長在上個月連任，不論是擔任自民黨政調會長或是「日華懇」幹事長，在這兩項職務上他都積極支持台日交流，她要特別表達感謝。眾議員們這次來訪，與立法院 「台日交流聯誼會」進行交流，不僅可以針對臺日雙方關注的議題當面交換意見，也為未來的互訪奠定基礎。

她提到，在訪團眾議員和日本政府的支持下，這幾年來，日本除了提供灣台疫苗，共同對抗疫情挑戰，也多次呼籲國際社會關注臺海的和平穩定，她要特別表達感謝之意。

面對威權主義擴張、疫後經濟復甦以及淨零轉型等全球挑戰，蔡英文希望台灣和日本持續做彼此堅實的夥伴，一起為區域的和平及繁榮貢獻心力。

隨後，萩生田光一致詞時表示，今年雙十國慶和去年一樣盛大，去年台灣邀請京都橘高校來台表演，今年則有東京農業大學第二高等學校吹奏樂部。在台灣的重要慶典上，都有來自最重要的鄰居—日本團體表演，他感到非常榮幸。

萩生田光一說，昨天下午他造訪與他的故鄉八王子市有深厚友誼，以及姐妹市關係的高雄市，並向安倍前首相銅像獻花致意，他深刻感受到台灣人民至今仍然非常感念安倍前首相。

萩生田光一表示，今天早上他也前往高雄義守大學，就台日關係進行專題演講。會後義守大學學生們都非常熱烈地提問，並對日本高度關心，讓他感到非常驚訝，也期盼未來能協助推動台日兩國年輕人的交流。他知道，台灣目前積極推動日本的年輕世代到台灣觀光旅遊，這是很好的計畫，也希望計畫能成功。

萩生田光一說，台日共享普世價值，經濟的合作關係緊密，人員互訪頻繁，台灣對日本是非常重要的友人，自民黨也會積極推動兩國之間的交流與合作，更上層樓發展。