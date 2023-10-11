為健康、高端禁入校園！ 張善政允諾並研擬自購疫苗

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「為了孩子健康，高端流感疫苗禁入校園！」，國民黨多位議員11日指出，已有多個縣市宣布高端禁入校園，議員和服務處電話接到爆，強烈要求高端流感疫苗不得進入桃園校園。市長張善政承諾，由於家長顧慮，學校已對高端疫苗沒有需求，因此不會進入校園，如果流感疫苗不足，不排除自行購置。

黨團總召、市議員梁為超質詢，公費流感疫苗10月2日開打，今年度提供國光、賽諾菲、高端、東洋4廠牌，許多家長對高端沒有信心，尤其高端疫苗是韓國進口再分裝，風險很大，各地出現拒打潮，基隆、台北、台中等縣市已宣布「高端疫苗不進校園」，他要求高端流感疫苗禁止進入校園。

「孩子是爸媽心中的一塊肉」，黨團執行長、市議員徐玉樹表示，為了下一代孩子健康，由於先前新冠疫情爆發，民進黨全黨不分青紅皂白挺高端，造成民眾對高端流感疫苗有很深的疑慮，市府已經採取事前揭露疫苗廠牌措施，但是許多家長還是覺得不安。

市議員錢龍、張桂綿、孫韻璇指出，目前桃園市高端流感疫苗到貨比率為9.2％，地方無能為力被迫接受，很多家長擔心學校分配到高端，讓孩子打到高端流感疫苗，市府雖然提前揭露疫苗廠牌，但是無法解決家長憂慮，由於家長人心惶惶，他們要求承諾高端流感疫苗不會進入校園，萬一施打的流感疫苗不足，市府可以自行增購。

黨團市議員吳進昌、張碩芳、詹江村、周玉琴、朱珍瑤、李柏坊也都表達高端流感疫苗禁入校園的立場。

張善政答詢表示，桃園市在疫苗的施打品牌，尊重市民的選擇，因應許多校方與家長反映的疑慮，校園施打流感疫苗的品牌並未使用高端。

桃園市政府表示，為求慎重，市府除了持續觀察各醫療院所高端的施打情況，也尚未讓高端進入校園。張善政日前已請教育局調查家長的意願與看法，依據目前各醫療院所的施打與包含校園在內的調查情況，高端的施打情況確實不理想。

市府表示，為了讓家長安心，因此張善政也決定宣布，會持續排除高端流感疫苗進入校園。一旦有需求，桃市府也會自行採購非高端的其他品牌的流感疫苗，讓市民朋友安心施打流感疫苗。