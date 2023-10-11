富邦金控前9月賺677.82億元、EPS 4.94元 居金控之冠

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富邦金控公告，9月自結合併稅後淨利54.03億元，累計今年前9月賺677.82億元，每股稅後盈餘(EPS)為4.94元，不論單月、前9月獲利能力，或是EPS數據等，皆居金控之冠；子公司台北富邦銀行、富邦證券累計前9月稅後淨利分別創歷年同期新高以及次高；富邦產險擺脫防疫險陰霾，則自今年4月起已連續6個月獲利。

富邦人壽累計前9月稅後淨利為431.26億元；9月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票現金股利、基金配息收入及淨兌換利益。債市方面，美國經濟表現強健推升公債利率反彈。策略上持續保有充足流動性部位，以利彈性因應後續市況變化。

聯準會9月貨幣政策，保留今年再次升息之空間，並調降明年降息預估幅度，推升美元走強，9月份美元兌台幣升值1.3％，貢獻當月匯兌利得。富邦人壽累計前9月初年度保費收入(First Year Premium)達728.69億元，總保費收入(Total Premium)達2380.53億元，預估皆排名業界第二。 台北富邦銀行累計稅後淨利202.39億元，較去年同期成長4％，若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益，累計獲利較去年同期成長約17％，主要來自核心業務獲利動能穩健，營收較去年同期雙位數成長。

其中，利息淨收益受惠資產成長及利差提升，較去年同期成長7％；手續費淨收益受惠財管收益成長及信用卡消費金額增加，較去年同期成長38％，以及金融商品操作收益較去年同期提升。信用卡動卡率持續提升，9月有效卡數達517萬張，年成長超過6成，簽帳金額438億，相較去年9月成長超過5成，累積前9月簽帳金額年增31％。截至9月底逾放比率為0.11％，備抵呆帳覆蓋率為1147％，資產品質維持穩健。 富邦產險9月稅後淨利1.81億元，累計稅後淨損24.16億元；9月獲利略受商業火險大型案件損失影響，但仍維持穩健水準，反映業務品質與風險控管之成效展現。