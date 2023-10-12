教授不點名》攝影Photography的本義是「光」的紀錄（下）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

photo- 的本義是「光」，而攝影的本義就是「光」的紀錄

之前介紹過植物朝著特定方向生長的「向性」 (tropism)，其中就有phototropism (向光性)。藉此機會，我們再複習一下這些不同的tropism，還有geotropism (向地性)、heliotropism (向日性)、selenotropism (向月性)、gravitropism (向重力性，即向地性)、hydrotropism (向水性，即向濕性)、thigmotropism (向觸性)。

內含photo- (光) 的單詞，最常見的，無疑是

photography 攝影

photo-「光」+ -graphy「書寫；記錄」

photography (攝影) 的本義，就是用塗上化學試劑的底片來感應、記錄光線的變化。如此記錄下來的圖片就是photograph (照片。也可轉作動詞，意為「拍照」)，這方面的專家是photographer (攝影師)，形容詞是photographic (照相的；攝影的)。 photographic有個很形象的搭配，photographic memory，指的是「過目不忘的記憶力」。

因為photography (攝影)、photograph (照片) 極為常用，所以出現了由此截短而來的photo (照片)，原本指「光」的詞根photo-也就有了「照相」、「攝影」的意思。例子有不少，比如photocopy (照相複製；影印)、photojournalism (攝影新聞)、photogenic (上相的；上鏡頭的)。

再回到photo-的本義「光」。

photoelectric 光電的

photo-「光」+ electric「電力的」

photoelectric (光電的) 就是利用光的照射產生電能的，比如photoelectric cell (光電池；光電管)、photoelectric effect (光電效應)。

photovoltaic 光伏的

photo-「光」+ voltaic「伏特的；電流的」

利用光伏效應 (photovoltaic effect)，科學家可以製造光電池 (photocell，全稱photovoltaic cell「光伏電池」)，太陽能電池 (solar cell) 就是光電池的標準形態。photovoltaic (光伏的) 後一半的voltaic (電流的) 和voltage (電壓) 有個共同的源頭，那就是義大利的物理學家Volta (伏特)，他發明了電池 (electric battery)。 電壓的基本單位是volt (伏特)，一樣源自這位義大利的物理學家。

photometer 光度計

photo-「光」+ -meter「測量器」

photometer (光度計) 用來測量光的強度 (intensity)、通量 (flux)、照度 (illumination)、亮度 (brightness)，功能較全面、多元，其中有一款light meter (測光表) 較常見，是測量光線強度的儀器，常用於攝影、電影製作等領域，以確保光線條件符合拍攝要求。

photon 光子

photo-「光」+ -on「名詞後綴，表亞原子粒子或量子單位」

photon (光子) 是構成光的粒子，也叫light quantum (光量子)。其他常見的-on (亞原子粒子；量子單位) 還有electron (電子)、proton (質子)、neutron (中子)、magneton (磁子)、nucleon (核子)。

photosensitive 光敏的

photo-「光」+ sensitive「敏感的」

photosensitive (光敏的) 就是對光的照射起反應的，有時候也可以翻成「感光的」，比如photosensitive paper (感光紙)、photosensitive cell (光敏電池，太陽能電池的一種)、photosensitive drug (光敏藥物，即對光穩定性差的藥物)。

photosynthesis 光合作用

photo-「光」+ synthesis「合成」

photosynthesis (光合作用) 是光的化學反應 (chemical reaction)，也就是綠色植物 (green plant) 的葉綠素 (chlorophyll) 在光的照射下，把水和二氧化碳 (carbon dioxide) 合成有機物質 (organic matter) 並放出氧氣 (oxygen) 的過程。動詞是photosynthesize (進行光合作用)。

phosphorus 磷

phos- = photo-「光」+ -phor「攜帶」+ -us「後綴」

phosphorus (磷) 是一種化學元素，詞的本義是「帶著光」，命名的源頭，是因為磷的熔點低，在空氣中容易氧化、自燃，暗處裡可見其發綠光 (「磷光現象」)，是一種「帶著光」的物質。

phosphorus (磷) 的形容詞有兩個，一個是phosphoric (磷的)，特指「五價磷的」，如phosphoric acid (磷酸)，「五價的」是pentavalent (= penta-「五」+ -valent「…價的」)。 另一個形容詞是phosphorous (磷的)，特指「三價磷的；亞磷的」，如phosphorous acid (亞磷酸)，「三價的」是trivalent (= tri-「三」+ -valent「…價的」)。

由磷酸 (phosphoric acid，含五價磷) 而得的鹽是磷酸鹽 (phosphate)，可以用來做磷肥 (phosphatic fertilizer)，能促進作物的籽粒飽滿，提早成熟。由亞磷酸 (phosphorous acid，含三價磷) 而得的鹽是亞磷酸鹽 (phosphite)，具有強力的還原性 (reducibility)，能將二氧化硫 (sulfur dioxide) 還原成硫磺 (sulfur，英式拼法作sulphur)。

不知不覺，我們好像越講越專業了，進入了物理、化學等學科的專業領域，趕緊刹車。我們「物質世界」這一大類的希臘文構詞成分至此正好也告一段落了，從下一期開始，我們再來學習另一大類的希臘詞根，到時候見！

文／曾泰元（東吳大學英文系前系主任）

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，追蹤Instagram。世界公民文化中心：商業英文學得又快又準。