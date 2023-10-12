人和人命運的差別 取決於面對困境的心態

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尼克森在回憶錄《角鬥場上》開篇，曾說過一個重要觀點—「沒有一種努力是不伴隨著失敗的。」要在一個月、一年，甚至兩三年內不遇到失敗，是有可能做到的，一生都沒有失敗過，則是不可能的。

比暫時失敗更可怕的，是不知不覺地走入困境。

暫時失敗後還能重新開始，但不知不覺地走入困境後，你不僅不知道該如何走出來，甚至不知道自己身處困境。

人和人命運的差別，不在於處於順境時誰走得更快，而在於遇到困境時誰能走出來。

雖然走出困境的方法有很多種，但大多數方法背後的道理是相通的。

我認為，成功走出困境的人在兩方面做得非常好：

一，如何看待困境；

二，如何根據具體情況採用可行的方法走出困境。

如何看待困境？

在正確認識困境這方面，對我啟發比較大的是萊斯．布朗(Les Brown)。

他的一些看法和我不謀而合，只是我的想法一直不成熟，而他一下就把我點明了，讓我產生「原來如此，這就是我所想」的感覺。

布朗曾經擔任過美國俄亥俄州的眾議員，主持過電視節目，寫過很多書，也是著名的演說家。

他在生活、事業都頗有成就，但你可能想不到的是，他一開始的條件其實比大部分人都差。

用一句俗話來說，他就是「在起跑線上輸得一塌糊塗」。

布朗是一位非裔美國人，一九四五年出生在邁阿密的貧民區，從小被養父母帶大。

在學校裡，他並不是一個聰明的孩子，英語成績很差，甚至留過級，你完全想不到他後來能寫很多書。

長大以後，布朗的運氣也不算好，他離過婚，得過癌症，但是都挺過來了。

克服無數困境後，他一步步實現了自己的美國夢，其演說也鼓勵了成千上萬的人。

對於困境，布朗是這樣理解的。

誰都會遇到困境，有些事情說出來別人覺得很普通，但發生在自己身上時就知道有多難了。

如某個關鍵的考試沒考好，多年的努力付諸東流；家人生病，卻沒有錢醫治；有孩子要撫養，配偶卻撒手人寰；人到中年失業了，這個年紀又很難再找一份工作......因此，如果你不幸陷入困境，不要自怨自艾，並不只有你的運氣不好。

人們通常都有一種心理—自己的處境好不好，常常是和周圍的人比較之後產生的主觀感受；當看到周圍人的處境和自己差不多時，心裡就會好受很多。

該如何面對困境呢？布朗說，困境是留給你以後回過頭來看的，不是給你現在看的。

這句話非常有道理。

困境就像一道難題，是讓你解決的，而不是把你攔在這裡，讓你在人生路上從此止步的。

當你走過這個困境，無論是如何走過的，回過頭來看時，你都會發出兩個感慨：首先，困境不過如此，我是能夠走過來的；其次，如果不是遇到了那樣的考驗，我也不會成為今天的自己。

我有時會想，如果從來沒有遇到過任何困境，那我的生活基本上也不會發生什麼改變，今天的我和十年前的我可能沒什麼區別，十年後的我和今天的我恐怕也差不多。

或許我唯一的變化就是不斷衰老，能力變得越來越差。

布朗有兩句話說得非常好，我一直銘記在心。

第一句是，「如果你挑容易的事情做，你的生活就將艱難」。第二句是，「你是自己達成目標道路上唯一的障礙」。

(註2-4：這兩句話的原文分別是“Do what is easy and your life will be hard”和“You are the only real obstacle in your path to a fulfilling life”。)。

人在遇到困境時，最可怕的不是困境本身，而是因為困境變得消沉，如同被鬥敗的公雞，打不起精神。這就如同在股市上，最可怕的不是股價暴跌，而是對股價暴跌本身的恐懼。

你可能注意過這樣一個現象：同樣是遇到困難和失敗，有些人會長時間陷入消沉，無精打采，或者經常抱怨，「我怎麼就這麼倒楣啊」「我怎麼就沒有某某某運氣好啊」；有些人則像布朗說的那樣，把失敗當作一種歷練。

人天生並沒有多大的不同，但為什麼在對待困境上，會有如此大的差異呢？據我觀察，這主要是因為不同的經歷，已經把他們塑造成了不同的人。

沒有人天生希望自己消沉，但是如果經歷了太多次失敗，那想不消沉都難。

久而久之，這些人就會陷入失敗恐懼症，一旦遭受到一點點挫折，就如同掉進一個看不見光亮的洞穴。

你可能見過一些經常在牌桌上輸錢的賭徒，看到別人看書他都緊張，更不要說把「輸」這個音讀出來了。

這就是「失敗恐懼症」。

要避免陷入這種恐懼，就要慎重出戰，在做事之前，盡可能把所有失敗的情況考慮到。

很多人不認真準備，匆匆忙忙就開始做事情，甚至是有時間準備，卻覺得不如多嘗試幾次。

這其實是一種投入產出比非常低的做法。

很多人可能會覺得，一件事如果花百分之一百的功夫做，就一定能做成，而花百分之一的功夫做，有百分之一成功可能性，那花百分之一的功夫嘗試一百次也能成功。

但實際上，如果你懂一些機率論的知識，就會知道用後一種做法，嘗試二百六十次才能保證百分之九十五的成功可能性，效率非常低。

更可怕的是，經常性失敗會讓人喪失信心，還會使人養成極度不良的習慣。

再往後，他們會動不動就自怨自艾，一旦不順利就有很大的怨氣，把自己陷入困境的原因，統統歸結於命運。