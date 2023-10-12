生命中那些不重要的事 調查總結這7件

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在做到長期專注之前，需要知道生命中的事情，哪些重要、哪些不重要。

說起重要的事情，你可能會列舉出愛情、友誼、健康等。它們的確非常重要。失去它們，生活就沒有意義。

但是，如果一定要說出生命中那些不重要的事情，你就遲疑了，因為很多事情你都想做，放掉哪個都捨不得。

為此，我根據美國多家調查機構，對於「生命中那些不重要的事情」的調查結果，總結出七件不重要的事，又補充了兩件我認為不重要的事，供你參考。

如果你發現它們對你來說也不重要，就可以把它們從你關注或者花錢的清單上刪掉。

可以刪除關注的事物

第一件事，購物。

很多人都喜歡購物，特別是買衣服。

但是，調查顯示，絕大部分人買了當時覺得好看的衣服之後，又發現其實沒什麼用，既不能幫助自己提高成績，也無法讓自己獲得工作上的晉升。

這個結果就很矛盾了，一方面覺得衣服不重要，另一方面又忍不住要買。

不只是衣服，很多人發覺，自己買的東西大部分都不是真正需要的。

而這些東西，要嘛占地方，要嘛會腐爛變質，最後只能被扔掉。

遏制自己不必要的消費欲望其實很簡單。

如果你還有房貸，我推薦一個方法：當你想買其實不太需要的東西時，就在記事本上寫下已購買這件商品，然後把與商品價格等額的一筆錢，用現金的方式放到存錢筒中；如果不經常用現金，也可以存到電子錢包裡。

每存夠一千元，就去額外地多還一筆房貸。

這樣你會發現，不僅房貸能更早還清，還能多出一筆資產。

第二件事，外食。

先和大家分享一組數據，美國一個家庭每年在餐廳吃飯，大約要花掉三千美元，占他們稅前收入的百分之五，這還不包括在麥當勞或者其他速食店的支出。

要知道，美國的個人所得稅，大約占稅前收入的百分之二十，房貸占稅前收入的百分之四十左右，也就是說，剩下可支配的錢，只占稅前收入的百分之四十左右。

因此，在餐廳花掉的錢，其實是他們可支配收入裡很大的一部分，占了百分之十二點五。

而且，美國一個家庭每年正常的食物開銷，大約是四千六百美元，兩項加起來，就占掉可支配收入的三成以上。

二○二一至二○二二年度，美國的個人存款只有一．二五萬億美元，可是以全美國一．二八億個家庭平均下來，只有不到一萬美元。

如果能把花在餐廳的錢省一些出來，很多家庭的生活就會得到改善。

雖然引用的是美國的數據，但是其他國家在外食的花費也不少。

外食既花錢，又不健康，人們常常是吃的時候很高興，吃完了又後悔，但是下次還會去吃。

我個人認為，偶爾吃一吃，特別是品嘗一下自己家不常做的精緻食物也挺好，但天天下館子實在沒必要。

如果吃飯是為了談工作，或許可以嘗試某些更健康的方式，如簡單的下午茶之類。

第三件事，談論八卦。

儘管大家工作都很忙，但公司裡總有一些人，會三三兩兩地聚在一起聊天，一聊就是一個多小時。

朋友之間聊天本來是一件好事情，但如果只聊八卦，不僅浪費時間，而且會產生危害，因為它很可能會毀掉同事關係、朋友情誼甚至是婚姻。

一個人如果被貼上愛聊八卦的標籤，他的個人名聲和職業聲譽很可能都會受到影響。

別看大家當面不說，但內心裡會不信任他，因為人們怕這個傢伙也會八卦他們的事情。

時間一長，大家就會對他抱有戒心。

如果你是領導者就會發現，團隊中那些愛聊八卦的人，遲早會影響團隊成員之間的關係，最後還會殃及工作。

如果不小心成為別人八卦的焦點，情況就更不妙了。

因為他很可能會覺得自己被羞辱，甚至自尊心和自信心也會受影響。

嚴重者還會變得憂鬱、焦慮，甚至產生自殺的念頭。

第四件事，社群媒體。

大家都開始意識到社群媒體的負面作用了，因此這裡就不展開討論，我只強調一點，一個人所擁有的朋友數量，特別是社群媒體上的朋友數量，並不是那麼重要。

第五件事，新聞資訊。

新聞一直是媒體上最吸引人的部分。

過去我們總認為，要了解天下事，必須看新聞，這確實也成為大家的生活習慣。

你可能會奇怪，為什麼新聞資訊也被列在不重要事情的清單中？這是因為如今的新聞量已經嚴重超載，我們每天要花很多時間讀它們。

但如果靜下心來想想就會發現，一個月前關注的那些新聞，絕大部分對你的生活沒什麼影響。

有時間看很多新聞，還不如把時間花在做自己的事情上。

第六件事，別人對自己的看法。

很多人非常在意別人對自己的看法，但這會讓自己生活在別人的陰影中，一輩子都活不出自己的樣子。

其實，人類並不是天生就如此，它是從小到大受教育的結果，在意別人的看法，會讓我們覺得安全，也符合自身的利益。

如果被別人當成另類，不管那些人的看法對不對，都會沒有安全感。

相反地，如果那些人不覺得我們格格不入、與眾不同，我們就會放下心來。

從別人那裡獲得對自己的回饋，當然是有益的，畢竟人不能時時刻刻客觀地看待自己。

但是，過分在意別人對自己的看法，就沒必要了。

這不僅會讓自己做事綁手綁腳，還會分散自身的注意力，甚至導致該做的事情做不好。

很多人還沒開始做事就想東想西，說我這麼做，別人會怎麼看，這樣就無法專注於做事本身了。

此外，太在意別人看法的人，還經常會疑神疑鬼，擔心別人有什麼想法，而很多時候，別人根本就沒有什麼想法。

我有一位朋友，一步入職場，就買了輛新的日本車，一直開得挺高興的。有一天，他跑來問我，對於低檔一點的德國ABB(註5-1：奧迪(Audi)、寶馬(BMW)和賓士(Benz)的簡稱。)汽車怎麼看。

我說你這車開了還不到兩年，怎麼就要換？原來，他交了一個女朋友，對方問了他一句「你為什麼買日本車？」他就開始疑神我覺得他可能想太多了。後來在一起吃飯時，我問了那個女生，她都不記得自己問過這個問題了，估計當時就是好奇問一下而已，我這位朋友顯然在胡思亂想。

那什麼時候應該在意別人的看法，什麼時候可以忽略呢？比較妥當的做法是把握以下兩個原則：

其一，別人提出很正式的意見和評價給自己，如工作的建議、給自己的評語，或者對你提交的工作內容之回饋，這些都應該認真聆聽，好好自查。

其二，如果評價內容涉及個人的喜好，那就不要太在意。

如有的人喜歡國產車，有的人喜歡德國車，如果你買了輛日本車，這幾個朋友可能會和你嘮叨半天，這種看法就不用太在意了。

第七件事，過度思考和總想讓自己正確。

三思而後行是好的，但是三思之後不行動就有問題了。

很多人想事情會過度思考，也就是想多了，更有甚者會「鑽牛角尖」。

這不僅浪費時間，還會讓我們非常累，時間一長，也有礙健康。

你可以嘗試隔幾個月，回過頭來看那些你曾經過度思考的事情。

你會發現，當初那些思考很可能都是沒用的。

疑鬼，怕人家不喜歡他，或者有什麼別的想法。

為什麼會過度思考呢？一個重要原因就是，我們總認為自己會因為做錯什麼事，而錯過更好的選擇。

其實啊，不管你多麼努力，都會犯錯。

犯了錯，就改正，水準提高了，下次不再犯就好，不必執著於錯誤本身。

少犯錯誤的關鍵不是怕出錯，而是增長見識和提高水準，循規蹈矩地做事。

一味地想要保持正確，很可能會掩蓋自己的錯誤，這樣危害就更大了。

明白自己不可能永遠正確，其實是給自己減少負擔，這樣才能行動更快，做得更好。

接下來的兩件事情是我總結的，或許對大家也有點參考價值。

第八件事，買東西時，花過多的時間去挑選。

那些生活中經常使用且不貴重的物品，我建議不要花過多的時間去挑選，能用就好。

有些人會花很多時間挑面紙的牌子、手機外殼的顏色和圖案、充電線的顏色、棒球帽的標幟，以及手機的鈴聲等。

這些真的不重要，有什麼用什麼，什麼方便用什麼就好。

大家肯定聽說過，賈伯斯和祖克柏買了一大堆同一款式的衣服，每天隨手拿起一件套在身上，不花時間思考穿什麼。

同理，對於一些不太重要的服務，經常使用同一家的就好，畢竟切換是有成本的。

當然，有些女生愛美，她們從社交禮儀和職場禮儀的角度出發，認為每天出門的裝扮應該不一樣，這種想法也不錯，但我建議不要在這上面花太多時間。

我認識一位女性朋友，她收入頗豐，既想每天有不一樣的搭配，又覺得太耗時，就買了四十多雙像菲拉格慕(Salvatore Ferragamo)、古馳(Gucci)或者范倫鐵諾(Valentino)等品牌的鞋子，每天出門時，隨機挑一雙穿了就走。

要知道，小事情實在太多了，能少花點心思就少花一點。

第九件事，對明天的擔心。

很多人遇到第二天要報告結果，前一天就開始坐立不安，甚至沒有心思工作。這樣只會讓損失一整天的時間。

這種情況下，明天的煩心事，最好明天再去操心。因為不管你有多麼擔心，明天總會到來。

如果真有壞消息等著你，你也總得面對。實際上，還未發生的事情，如明天的考試，做好準備比瞎擔心更有用。

而那些已經發生的，明天才知道結果的事情，如考試成績，再怎麼擔心也無法改變結果，還不如靜下心來，做好自己手上的事情。

這個世界上的很多事情，我們事後才會覺得不重要，但當我們身在其中時，卻會因為過度關注它們，而活得很辛苦。

甚至，可能會因為不夠專注真正重要的事情，而失去原本應該得到的東西。

所謂「活得瀟灑」，其實就是把那些不重要的事情，從平常的生活中刪掉而已。