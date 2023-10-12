因應第四季傳統旺季 萬坪稀有土地釋出

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由於進入下半年電子旺季，工業不動產市場將維持穩定發展，觀察近期商用不動產交易前十名買方，八成以上為自用型客戶，顯示近期買方以自用為主，投資收租型的買方則仍在觀望，尤其目前壽險要求最低投報率維持2.845％，普華國際不動產公司總經理田揚名表示，未來除了雙北市地區以外，商用投資市場租金投報將上看3％以上，並看好廠辦及廠房未來發展；自用型買方由於普遍有滿足自身特定時程及擴廠需求，仍將為市場帶來實質基本支撐，投資焦點將聚焦於六都的工業地產土地或廠房廠辦。

精華地段具備穩定收益產品，尤其整棟單一產權標的將持續吸引投資人目光，如近期位於台北車站站前的「基泰忠孝」大樓以總價125億售出，重新推升台北市西區辦公產品價格天花板。台商陸續回流工業地產需求不減，臺商回流投資的熱度未減，五缺中的缺工業土地依然存在，普華近期亦有青埔高鐵、宜蘭三星、新竹關西三筆土地接受業主委託辦理公開標售。

其中第一個標的鄰近青埔高鐵周邊，面臨新生路三段，至國道二號大竹交流道與國道一號內壢交流道均僅約4.6公里，距高鐵桃園站車行距離約2公里，離高鐵特定區邊界直線距離更僅約100公尺，就工業用地而言為稀有兼具公路與軌道運輸系統服務，交通區位極佳。此外，標的地上有現成挑高且跨距大之廠房，可立即整理使用，且廠房已架設太陽能發電板供應綠電，若未來企業因應ESG趨勢有綠電需求，將可有效縮減興建開發與設置設備時程，此案預計於11月29日開標。

第二個標的為四萬坪位於新竹關西之丁種建築用地，標的位置鄰近竹科龍潭園區、龍潭渴望園區、龍潭工業區，龍潭為其主要生活商圈，距離國道三號龍潭第二交流道高原交流道僅約3公里。國道3號往北不論是接66號快速道往西至平鎮、中壢或是在三鶯系統交流道接國道2號往八德、桃園國際機場及新通車高架國道2甲延伸到台15線，交通路網完整。

第三個標的為宜蘭三星之丁種建築用地，基地面積一萬三千坪，以羅東為其主要生活商圈，距離羅東鎮僅約7公里，續往東行至國道5號羅東交流道約4公里，上國道5號經雪山隧道往北約50分鐘即可至台北市，往來大台北都會區交通網絡便捷。基地使用強度之建蔽率為70%、容積率為140%，基地雙面臨路，西側面寬約180米面臨10米寬大埔中路，北側長約280米面臨8米寬大隱六路，南側長約270米，形狀方正面積適中，本案預計於2024年1月17日開標。以上稀有萬坪工業土地釋出，敬請投資人把握機會評估，相關標售資訊或有興趣者可洽PwC普華國際不動產公司專線0932-049080或官網：https://www.pwc.tw/zh/services/real-estate.html