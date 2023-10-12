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台灣近一年出口金額表現

終結連12黑！財政部11日公布海關進出口統計，9月出口值388.1億美元創近11個月高點，年增率由黑翻紅至3.4％，財政部形容，第三季出口是「疲弱中有穩定」，第四季出口「撥雲見日」、重回成長軌道。其中，大陸仍是台灣最大出口地區，也是今年衰退最嚴重的市場。

財政部統計，9月出口388.1億美元，進口284.9億美元，進口減幅仍大，9月出超103.2億美元，是歷來首見單月出超突破百億美元。合計前三季出口3,169.8億美元、進口2,631.2億美元，年減幅各為13.8％和19.7％。

財政部統計處處長蔡美娜表示，全球依舊處於「高利、低成長」的環境，大陸經濟放緩也是持續存在的隱憂，外貿基本面還是有壓力，但從今年各季走勢觀察，不管是出口貨類還是市場，都有慢慢逐底回穩的跡象。

觀察第三季出口值1,149億美元，金額已連兩季擴大，且優於主計總處預估值；第三季出口仍年減5.1％，減幅已連兩季縮小，較第一季的年減19.2％、第二季的年減17％明顯收斂。

財政部預估，10月出口值將介於387億美元至399億美元，去年10月基期較高，出口年增率可能擺盪、介於-3％至持平，但不改變出口緩步回升格局，預期11、12月出口連續正成長機率高。

另9月台灣最大出口市場仍是大陸，金額138.25億美元，但合計今年以來對陸港出口減幅達21.9％，是五大市場中衰退最嚴重者，對陸港占總出口比重下也降至35.3％的近20年同期最低。不過，對大陸出口有部分貨類的萎縮幅度已轉緩，9月出口值是今年以來高點，減幅則是最近14個月最小，後續能否扭轉劣勢，視大陸經濟復甦力道而定。

反觀對東協和美國前三季出口跌幅明顯縮減，其中9月對東協和歐、美出口年增都逾2成，東協因資通電子零組件需求上升，出口規模74.67億美元創歷年單月新高；美、歐受惠AI熱，創歷年9月最好成績。

針對以巴兩國再起衝突，財政部表示，去年台灣對以色列出口值12.2億美元、占出口的0.2％，進口值21.5億美元、占比0.5％；對巴勒斯坦出口僅520萬美元、沒有進口。就短期直接效應來看的影響不大，長期效應評估言之過早。（相關新聞見A3）