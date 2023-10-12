上市櫃9月營收 連五月逾3兆

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2023年9月上市櫃公司營收概況

隨著庫存去化已達健康水位、AI伺服器供應鏈、蘋果iPhone15系列新機進入出貨期，上市櫃公司9月合併營收3.63兆元，月增9.5％，為連續五個月呈現月增並在3兆元以上，並創今年高峰、歷史同期第三高。

季營收方面，上市櫃公司第三季總營收重回10兆元、達10.20兆元，季增9.1％，年減8.9％，單季谷底落在今年第一季；前九月合併營收為28.84兆元，年減10.9％。

上市櫃公司9月合併營收月增9.5％，但年減10.54％，營收前十大公司有鴻海、台積電、和碩、廣達、仁寶、緯創、大聯大、台塑化、文曄、日月光投控。至於營收創新高家數有41家，比8月55家及去年同期91家還少。

在個股表現上，材料-KY的9月營收為連續九個月新高，和潤企業為連續四個月新高，奇鋐、倉和、長聖、旺矽、康舒為連續三個月新高；台光電、玉晶光、智易、定穎投控、緯軟、新鼎、亞翔等為連續二個月營收創新高。

台新投顧統計，9月營收年增前三大族群分別是PA、汽車及金融，年減為運輸、觸控及PCB等，月增三大族群為PA、PCB、被動元件等，月減為零售、食品、汽車等產業。

台新投顧副總黃文清說，輝達帶動今年全球生成式AI的投資熱潮，AI伺服器供應鏈與台灣電子產業重疊，受惠最深又廣，推升台股9月營收。AI GPU供應趨於順暢，預計台股10月營收優於9月，第四季與第三季持平，最差情況是為略微季減，但整年度營收與去年合併營收43.9兆元呈現年減。

統一投顧董事長黎方國說，以巴衝突對全球股市短期利空且衝擊不大，美國聯準會官員聯袂釋出鴿派言論，11月FOMC會議續停升息機率攀升，使得美債殖利率、美元指數已見回落，有利台股第四季資金動能。