美9月PPI增速 高於預期

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今年來美國PPI年增率變化

美國9月生產者物價指數（PPI）月增0.5％高於預期，年增率升至2.2％改寫今年4月以來最高，加上核心PPI回升，加劇外界對於通膨復燃的擔憂，市場預期美國聯準會（Fed）可能按先前步調將高利率維持更久時間。儘管PPI數據顯示通膨似有回溫跡象，但市場反應並不大。

雖然美國9月PPI數據高於市場預期，但在Fed持續「放鴿」之下，美股三大指數11日開盤小漲，台北時間22:00，道指漲0.2％，那指漲0.42％，標普500指數漲0.22％。

美國勞工部11日公布，9月PPI月增0.5％，低於8月的0.7％增幅並改寫三個月新低，但高於市場預期的0.3％，年增率為2.2％，高於8月的2％與市場預期的1.6％增幅，並且創下五個月新高。

排除波動劇烈的食品與能源價格後，9月核心PPI月增0.3％，高於8月與市場預期的0.2％增幅，至於年增則為2.7％，高於8月的2.2％與市場預估的2.3％。

諮詢機構高頻經濟公司（High Frequency Economics）首席美國經濟學家法魯奇（Rubeela Farooqi）指出，9月PPI上漲不太可能改變Fed既定政策方向，換言之，目前利率已升至頂峰。他說：「對於Fed來說，地緣政治緊張加劇（以巴衝突）是一個額外風險因素，可能會讓政策制定者謹慎行事。」

芝商所利率期貨市場顯示，在PPI數據公布後，投資人認為美國聯準會在11月會議按兵不動機率達86.8％，升息1碼機率為13.2％。

勞工部12日將公布更受關注的9月消費者物價指數（CPI），市場預期，9月CPI月增率將從8月的0.6％降至0.4％，年增率持平為3.7％。