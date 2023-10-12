Fed頻放鴿 美股氣盛

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聯準會（Fed）官員頻頻放鴿，最新一位的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）10日表示，Fed沒有進一步調高利率的必要，即便經濟因激進升息壓制通膨而放緩，也不至步入衰退。

10日美股多頭氣盛，三大指數全收高，連3個交易日收紅。道瓊指數、標普指數及那斯達克指數，分別收漲0.4％、0.52％和0.58％。美國10年期公債殖利率，11日早盤跌9.5個基點至4.57％。10年期美債殖利率自6日觸及4.85％的16年峰點後，回跌近30個基點。

波斯提克是近日又一位釋出鴿調的Fed官員，他在美國銀行家協會演說指出，沒有必要為了讓通膨降回2％目標而繼續升息，他說，政策已有足夠限制性，Fed升息的影響迄今大多尚未顯現，但經濟動能充沛足以吸收貨幣政策緊縮的衝擊，經濟雖減速卻不到衰退地步。

有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯也發文指出，美國長期公債殖利率持續走高的話，Fed暫停升息的時間可能拉長。根據芝商所（CME）的FedWatch工具，Fed在11月及12月例會讓利率停留原地的機率，各自為88％和74％。

蒂米羅斯提到，即便Fed升息任務結束，官員也不太可能正式宣布停止升息，因美國經濟不時展現出乎意料的韌性，他們仍傾向為進一步升息敞開大門。

（相關新聞見A8）