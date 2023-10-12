從「一帶一路」戰略轉向 評議全球政經發展

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就在台灣國慶日眾聲喧嘩之際，中國大陸發布了「共建一帶一路：建構人類命運共同體的重大實踐」白皮書，除了盤點十年成果，並指出下一個階段的方向。中國外交部也隨即在11日宣布，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於17日至18日在北京舉行，主題為「高質量共建『一帶一路』，攜手實現共同發展繁榮」。

種種訊息顯示，在可預見的未來，大陸仍會持續推動這個被喻為「中國版全球化」的戰略，但會有重大轉向。因此，吾人必須高度掌握其發展，以預測其對全球政經情勢乃至台灣造成的影響。

回顧2013年大陸之所以啟動「一帶一路」戰略，有其政治經濟雙重意涵：從政治層面來看，此戰略主要希望大陸由過去的「面向海洋」轉往「面向陸地」，強化與中亞、西亞，以及歐洲的聯繫，以抗衡美國重返亞洲（Pivot to Asia）戰略。從經濟層面來看，一方面希望透過更大市場的整合，為大陸經濟增添動能；另一方面，則是扭轉改革開放以來重沿海、輕內陸的區域發展模式，以類似「軸心翻轉」的概念，讓長期處於經濟發展邊緣地帶的新疆、雲南、貴州等地一躍成為經濟增長「龍頭」。

「一帶一路」強調全方位多領域的互聯互通，白皮書洋洋灑灑臚列了大陸「一帶一路」十年來的成績，包括：與151個國家、32個國際組織簽署了200多份合作文件；透過建設包括中歐班列、港口、油氣管道、輸電網、跨境光纜等基礎建設，深化帶路國家之間的交通。與此同時，大陸和帶路國家雙向貿易年均增長6.4％，累計達19.1兆美元；雙向投資累計超過3,800億美元；為消除投資貿易障礙，大陸亦和28個國家和地區簽署21個自由貿易協定（FTA），和135個國家和地區簽訂了雙邊投資協定；與112個國家和地區簽署了避免雙重課稅協定；與35個共建國家實現「經認證的經營者」（AEO）互認。

白皮書亦指出十年來大陸和20個共建國家簽署雙邊本幣互換協議，在17個共建國家建立人民幣清算機制。值得注意的是，白皮書強調十年來在「一帶一路」國家創造了42.1萬個就業、培訓了1萬多人；且預計到2030年，「一帶一路」可使相關國家760萬人擺脫極端貧困、3200萬人擺脫中度貧困，將使全球收入增加0.7％至2.9％。

或許大陸「一帶一路」白皮書只是一家之言，這些亮眼數字背後存在一些仍待解決的問題。例如一些基礎建設投資效益低落，甚至是無效投資；或是有些「一帶一路」國家並未感受「帶路」所創造的經濟果實，反而因重要基礎設施被大陸主導，因此質疑「一帶一路」造成債務陷阱，是經過包裝的新殖民主義。諸如此類的批評與質疑，近來不絕於耳。

然而，大陸並非沒有意識到這些問題的存在。隨著大陸經濟下行壓力的增大，大陸開始強調「共建高質量一帶一路」，並調整路線，希望為「一帶一路」創造新的前景。誠如美國華爾街日報評論：「一帶一路」還不到出局的時候，我們認為大陸重塑的策略方向可能如下：

首先，加速標準輸出，以突破美國科技封鎖。大陸將加大「數位絲綢之路」、「創新（科技）絲綢之路」等策略力度，向外推廣大陸的技術標準或系統，藉此抗衡以美國為主的西方陣營的「去中化」，以維繫大陸在全球供應鏈的關鍵地位。從過於聚焦硬體的基礎建設，逐步轉到其他領域的開展。

其次，擴大跨境電商，促成人民幣國際化。由於「一帶一路」國家對大陸過多的債務積累，阻礙了人民幣國際化推進。隨著大陸未來對帶路國家大規模基礎建設投資的降低，並擴大跨境電商在「一帶一路」的比重，將為人民幣國際化的推進增加新動能。

最後，強化文化交流，塑造中國正面形象。為化解國際輿論對大陸新殖民主義的批評，大陸將強化文化層面的交流，透過文化交流、體育活動、旅遊往來等軟實力的浸潤，提高一帶一路國家人民對大陸的認同感。

大陸「一帶一路」的戰略轉向，將為全球政經情勢帶來怎樣的發展？相信這是未來全球注目的焦點。但在減少基建投資的同時，未來大陸勢必要更加注重財政效益；同時，亦將著重與帶路國家在電子商務、數位發展、金融商務、物流等新型服務業的合作。更重要的是，大陸必須展現負責任大國應有的擔當，並嚴肅看待推動「一帶一路」過程中國家形象的維護。

大陸推動「一帶一路」的前景，就如大陸領導人所說，絕非一馬平川。但大陸承諾要打造更具創新與活力、更加開放和包容的「一帶一路」，吾人除應正面肯定，在戰亂頻傳的此刻，更應期許作為世界第二大國的大陸，能落實白皮書結論：以對話彌合分歧、以團結反對分裂、以合作促進發展。如此，才是世界之福！