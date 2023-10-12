雙雄發威 金控9月獲利翻倍

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金控前三季自結獲利五強

雙雄重燃金控獲利動能。富邦金控、國泰金控9月稅後淨利分別為54.03億元、47.7億元，合計再賺逾百億元，分居單月獲利冠亞軍，且推升14家金控9月稅後純益279.93億元，比去年同期的140億元，成長近1倍。

14家金控前三季稅後純益亦拉升到3,394.4億元，8月金控累計獲利轉為同比正成長1.01％，9月再進一步拉高至年成長5.31％，若第四季獲利不回吐，全年應可突破2020年獲利歷史次高的3,768億元，有機會挑戰全年獲利4,000億元。

富邦金擺脫防疫險陰霾後，加上新台幣貶值助攻壽險獲利、升息讓銀行獲利持穩，前三季累計稅後純益677.8億元，每股稅後純益（EPS）為4.94元，重新坐回單月、累計及每股獲利三冠王，北富銀前三季累計稅後純益202.39億元，創歷年同期新高；富邦證前三季稅後純益54.89億元，年成長51％，創歷史次高。

國泰金今年獲利最大動能來自國泰世華銀，9月稅後純益23.1億元，累計稅後純益254.2億元，創下歷史同期新高，國泰金前三季累計稅後純益594億元、EPS為3.78元，9月無論單月、累計及每股獲利都是金控亞軍。

在新台幣連月貶值，壽險子公司有匯兌利益助攻獲利下，富邦金及國泰金6月到9月合計稅後賺逾847億元，占同期整體金控獲利近42％，對比前五月占率32％，兩大龍頭金控重燃獲利動能，10月富邦金即將挑戰今年獲利700億元、國泰金要破600億元。

前九月累計稅後純益485.86億元、EPS為2.44元的中信金控，9月稅後純益44.58億元，三項都排金控第三名，10月亦要挑戰獲利破500億元，中信金主要獲利支撐是中信銀，另一子公司台壽擺脫產險虧損包袱，獲利回穩。

9月14家金控以旗下13家銀行共賺190.54億元，貢獻最高，前九月銀行獲利近2,059億元，占金控獲利60.6％；金控下九家壽險子公司9月稅後賺97.76億元，前三季賺逾975億元，漸入佳境；13家證券子公司單月稅後賺22.46億元，前九月稅後353億元。