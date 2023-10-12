台幣貶值助攻 六大壽險Q3大賺757億

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六大壽險9月獲利表現

新台幣貶值助攻，六大壽險國外投資若完全未避險，從6月開始已連續四個月兌換利益破千億元，推升9月稅後淨利合計155.7億元，第三季共賺757億元，約貢獻前三季獲利近6成，其中南山人壽因匯兌利益貢獻，第三季稅後賺255.4億元，約占前九月累計獲利382.2億元的59％。

南山9月稅後獲利60.7億元，連兩個月奪下壽險單月獲利王，主要歸功兩因素，一為避險策略調整，9月避險比重雖仍維持約7成，但比其他壽險要低一點，新台幣貶值下匯兌利益較多，二是持續加碼高利率債券，經常性收益比往年要多。

國泰、富邦、南山、新光、中國及台灣等前六大壽險公司，前九月稅後共賺1,295.45億元，有58.4％自第三季，除了現金股利貢獻外，最主要就是新台幣兌美元在第三季貶值1.133元，六家公司第三季淨匯兌利益近350億元，等於有45％獲利來自匯兌。

美國持續升息，台美利差擴大，傳統避險（CS、NDF）成本攀至天價，CS一年期成本9月底維持在4.52％高檔，NDF一年期成本則從8月3.64％，9月略降到3.15％，但新台幣已重貶到32元，各壽險不敢打開太多國外部位不避險，目前大型壽險傳統避險約7成～8成，未避險部位只要新台幣貶值，匯兌利益就會增加。

至於採一籃子貨幣避險，因雜幣9月較新台幣弱，9月新台幣貶1.3％，但韓元貶2.5％、星幣貶1.5％、日圓貶2.3％，抵消部分匯兌利益。六大壽險外匯準備金都達提存上限，提存成本大減。

不過9月因美債殖利率大幅揚升，六大壽險淨值單月減少近1,200億元，淨值下未實現損失亦重新攀升至5,000億元以上，即大部分沒有資本利得可實現，第四季壽險公司期盼新台幣小貶或穩定，以免獲利大回吐。

前三季稅後獲利以富壽賺431.3億元最高，其次是南山壽382.18億元，國壽以303.3億元排名第三，台壽及中壽各144.66億及113.1億元，前三季六大壽險公司獲利同比衰退39.7％，全年有望獲利接近去年1,424億元。