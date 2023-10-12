外資大回補 台股今拚戰季線

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受惠雙十連假期間美股走揚，台股11日上演補漲行情，外資回補231.15億元，並大舉買超台積電102億元，推升台股終場上漲151點收在16,672點，法人看好外資回流，權值股表態下，12日大盤將有向上突破季線16,713點反壓機會。

由於美國聯準會（Fed）多位成員釋出鴿派言論，市場對升息預期降低，帶動國際股市反彈走揚，台股國慶行情延燒，指數盤中一度大漲逾200點，最高來到16,729點，觸及上方季線位置，多方買盤回流下，成交量3,756億元，為9月18日以來最多。

外資11日回補231.15億元，創近四個月來單日最大與今年買超第十大，有望扭轉先前偏空態度；投信買超11.12億元，連47日買超共1,333.94億元；自營商買超12.48億元，三大法人同步加碼合計買超254.69億元；八大公股銀行順勢賣超36.93億元。

隨著交投轉熱，當沖交易買賣加總增至2,608.31億元，較連假前約2,000億元規模提升，但成交量放大，當沖比降至34.7％。

台新投顧副總黃文清表示，外資加碼重心主要在晶圓雙雄及金融股，撐盤企圖強勁，第三季財報法說陸續展開，為關注重點。

值得留意的是AI族群開高走低，內資對櫃買先行獲利了結，櫃買指數開高走低收黑，但千金股熱度不減，信驊站上3,000元，上漲6.87％收3,035元，亞德客-KY重返千金之列，千金股增為11千金，顯示大戶仍在場內。

萬寶投顧總經理蔡明彰指出，強弱勢股走勢分歧，反應9月營收表現；其中，記憶體、IC設計受惠庫存回補力道轉強，推升業績成長，並有不少PC零組件成績亮眼，顯示終端需求優於預期。