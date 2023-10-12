國安基金9月底績效 釋股近6成、報酬率19.63％

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國安基金管理委員會11日召開今年第三季例會，通過今年截至9月底的財報，第三季由於台股走弱，影響國安基金持股市值，自4月13日國安基金退場至9月底，已實現資本利得加計股利，淨收益61.82億餘元，報酬率19.63％。

國安基金委員會表示，截至9月底釋股約58％，尚持有股票市值259.8億餘元，扣除持股成本230.09億餘元，未實現資本利得29.7億餘元。另外，11日台股集中加權股價指數為16,672.03點，較國安基金退場前的15,804.76點，上漲867.27點，漲幅5.49％，台股變動區間尚稱平穩，國安基金退場作業對股市尚無負面影響。

由於7月到9月台股走弱、外資大量匯出，9月底是台股最不好的時候，導致國安基金持股市值縮水。國安基金官員指出，由於國安基金出脫持股必須遵守「賣紅不賣黑」、不影響股市的原則，且有量的限制，因此第三季常出現「賣一點就跌了」、不能繼續出脫持股的情形，到第三季止釋出不到6成。但10月台股走勢好轉，至目前為止，釋股已超過6成，已實現利益加未實現利益也突破百億元。

對於未來動向，國安基金委員會認為，外銷減幅收斂、出口轉正，內需持續活絡及政策支援擴大投資，都支持經濟成長及股市穩定。鑑於國際政經情勢詭譎多變，通膨上行風險猶存，主要國家貨幣政策分歧，地緣政治風險仍高。包括最新發生的以巴衝突事件，國安基金都會持續關注。