Fed放鴿 新台幣強升8.5分

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國慶連假期間主要亞幣對美元升貶幅

以巴衝突升溫，金融市場震盪加大，但隨美國聯準會（Fed）官員發表鴿派言論，美債殖利率回落，美元指數應聲跌破106價位，非美幣別集體反彈，11日台北股匯雙漲，新台幣盤中一度升逾1.2角，終場收在32.122元、升值8.5分，匯價創逾兩周新高，總成交量15.915億美元。

匯銀主管表示，以巴爆發衝突，加上結束雙十連假，市場原預期新台幣恐會補貶，但Fed放鴿影響更大，美股連三日上漲，帶動台股上漲151.46點，外資大舉回補台股買超231.08億元，新台幣開盤不久一舉勁揚逾1角，午後升幅擴大，一度升至32.068元，尾盤外資匯入縮手，終場收在32.122元，收復近期失土，後續預估在32元～32.4元區間震盪。

據央行統計，亞幣以泰銖強升1.47％最強，其次為韓元大漲0.84％、星幣反彈0.27％、新台幣升值0.26％、日圓及人民幣則各小升0.08％及0.03％；菲律賓披索貶值0.23％、馬來幣大跌0.24％、印尼盾重挫0.79％。

匯銀主管指出，早盤外資積極匯入，午盤後力道擴大，新台幣一度接近32元。進出口商也進場拋補，但主要影響仍以外資為主。

Fed官員釋放鴿派訊號，即後續恐無必要再升息，11月升息機率已不高，全球匯市反映此議題，美元走跌下，非美貨幣集體翻揚；匯銀主管分析，大陸十一長假後，人民幣調升中間價，未進一步下挫，帶動亞幣升值。但以巴衝突讓「避險情緒升溫，對美元還是有支撐」，但升息機率降低，美元指數走升動能也減緩。

匯銀主管強調，美國經濟仍較強，歐元區、大陸還未明顯復甦，美元轉弱「時機未到」，連帶新台幣走升幅度也受限，後續就看Fed是否不再升息，則年底前有機會重回31元價位。