聯發科Q3營收 站上1,100億

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聯發科近一季營運表現

聯發科繼8月營收重返400億元大關後，9月未能守住營收高峰，單月合併營收360.78億元，月減14.62％，年減36.23％，惟第三季合併營收達1,100億元，季增12.1％，也超過財測高標1,089億元。業者指出，手機市場緩步復甦，品牌廠商積極備貨，景氣有望走出谷底。

■旗艦天璣9300本季搶市

此外，聯發科年度旗艦產品天璣9300將於本季面世，據執行長蔡力行預告，將會整合最新的加速處理器(APU)，賦予終端設備生成式AI的能力，市場估計，搭改該晶片的終端智慧型手機，今年年底前就會上市，激勵手機迭代、換機需求。三大法人11日大買聯發科3,944張，其中，外資連三買，合計買超逾4,707張。

■法人看好邊緣AI商機

法人關注，聯發科下一階段發展，預期將以通訊晶片、手機系統單晶片等優勢發展邊緣AI商機將大有可為，聯發科近期布局如AI PC、5G通訊晶片、甚至是ASIC領域，皆為市場所期待之焦點。

聯發科11日公布9月合併營收達360.78億元，出現月減14.62％，所幸第三季合併營收仍達1,100億元，季增12.1％。累計前九月合併營收3,038億元，較去年同期減少31.03％。

聯發科受惠智慧型手機SoC第三季中國客戶庫存回補帶動，三大需求獲得改善，包含手機晶片、電源管理IC及連網晶片，消弭其他消費類產品下滑頹勢、漸入佳境。

法人指出，智慧型手機市場第三季出現質變，由於華為來勢洶洶，眾廠牌嚴陣以待；目前SoC出現短暫供不應求缺口，高通無須與聯發科進行價格戰，緩解主要營收來源之壓力。此外，WiFi-7滲透率提升，除高階路由器外，第三、四季高階筆電及寬頻設備持續有進展，估計2024年將放量。

另外，法人更關注聯發科於AI之進展，Smart device將進化為AI device，包括ASIC領域之布局，以及與輝達合作的AI on PC Chromebook。業者分析，聯發科擁有全面IP產品組合，5G通訊技術更足以與國際大廠匹敵，因此具備足夠的技術底蘊切入特用IC領域。

不過，聯發科於設計服務方面經驗尚不足，且ASIC晶片主要利潤會在晶片廠身上，因此如何維持毛利率表現，是未來需要著重的方向。另外華為強勢回歸影響，將分食小米、OPPO等陸系智慧型手機市場，也是中長期聯發科需要關注的隱憂。