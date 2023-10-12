高通電腦AI晶片 劍指蘋果

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手機晶片大廠高通（Qualcomm）11日宣布將下一代電腦晶片命名為「Snapdragon X」，號稱能夠帶來更高階效能與人工智慧（AI）體驗。Snapdragon X系列預計於2024年推出，屆時將與蘋果M系列處理器打對台。

業者指出，台積電將吃下高通新晶片訂單，有望採三奈米製程生產。

高通資深副總裁兼營運長麥奎爾（Don McGuire）11日在自家官網發文表示，2024年將是個人電腦產業的轉捩點，原因是他們的Snapdragon X系列將提供更優越性能、AI、連網與電池能力。

Snapdragon X將使用Oryan中央處理器，這是高通2021年收購晶片設計公司Nuvia旗下技術。晶片設計商安謀（Arm）先前控告高通與Nuvia不當使用他們技術，宣稱該公司與Nuvia簽訂的授權協議在收購完成後便不再有效。

Nuvia由蘋果前晶片設計師所創立，他們設計的產品料與蘋果晶片一樣，能為個人電腦帶來降低功耗與提升效能效果。

不僅如此，Snapdragon X晶片還支援5G連接功能，且能直接在裝置內進行AI運算。麥奎爾表示，這將是「性能與效能方面的大躍進」， 並為「生成式人工智慧新時代」帶來裝置新體驗。

高通對該晶片細節保密到家，外界預期該公司將等到10月24～26日夏威夷登場的Snapdragon Summit技術峰會才會透露更多資訊，屆時新手機晶片Snapdragon 8 Gen 3也將發表。

根據先前傳言，高通正在開發三款Snapdragon X系列處理器，其中，SC8380效能與蘋果M2 Max晶片類似。但高通晶片是否擁有與蘋果M系列甚至是超微（AMD）Ryzen或英特爾Core處理器媲美的性能與效能，還有待觀察。