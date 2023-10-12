組裝大廠9月營收冷熱不同...和碩大豐收 改寫21個月新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國將進入黑色星期五購物潮，中國大陸也要發動雙十一購物戰，搶攻今年最後一批商機，各大組裝廠積極出貨，瞄準今年最後一筆大訂單；其中，和碩受惠蘋果年度新機出貨拉升，9月營收彈升至1,328.28億元，月增幅高達48.66％，改寫21個月以來新高。

在手機廠拉貨帶動下，供應鏈自6月開始小量生產，到9月大規模出貨，包括和碩、鴻海、大立光、玉晶光、鴻準等台廠，第三季業績都有不俗表現。

和碩9月營收月增彈升48.66％，達到1,328.28億元，年增3.08％，是今年單月新高，也是21個月以來最高營收。在前兩季全球消費性市場萎縮下，和碩第三季終於等來新機貢獻逆勢成長，前三季營收為9,146.11億元，年減4.68％。

而因AI題材重新登上神壇的廣達，第三季筆電出貨動能優於預期，伺服器業務亦受惠採用輝達（NVIDIA）H100架構的AI伺服器新品，於8月起陸續出貨，挹注廣達單季營收以季增16.94％、達2,865.04億元，居今年以來高檔。

廣達第三季筆電出貨逐月增長、9月達470萬台，單季出貨則季增近4％、為1,310萬台。惟以往年消費性電子產品於年底銷售旺季前的拉貨動能判斷，目前看來並不旺，拖累廣達9月營收月減3.1％、至982.58億元，年減18.6％。累計廣達今年前九個月合併營收7,977.15億元、年減16.41％，仍為歷年同期次高。

神達除了AI伺服器貢獻，9月旗下車用產品出貨亦順暢，單月營收月增增21％、彈升至44.54億元，來到近一年間新高，第三季營收則以113.3億元、季增10.4％，暫居今年高峰。累計其今年前三季合併營收306.09億元，年減幅收斂至13.06％。

仁寶9月營收穩定回升851.31億元，月增4.2％、年減18.6％，累計前三季合併營收7,050.44億元，年減14.5％。仁寶今年還積極開發撒錢不手軟的中東客戶，除筆電外，搶攻充電樁市場，包括仁寶、金寶、康舒，各自運用海外設廠優勢，彈性調配產能，預估今年表現與去年持平。