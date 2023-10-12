大立光法說 外資關注6議題

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外資看大立光多空分歧

光學族群股王大立光法說會打頭陣於12日舉行，揭開台股法說季序幕，外資積極關注鏡頭升級進度、全球智慧機明年出貨預測、華為高階智慧機帶動效果等六大議題，惟必須留意，外資圈現對大立光看法多空激烈交戰，外部又有以巴戰爭，法人研判，國際資金可能先做壁上觀、暫不押寶法說行情。

光學族群領頭羊大立光股價約有二年時間，都處於低檔區間整理，除了智慧機出貨表現不佳以外，主因在於鏡頭升級循環尚未復甦，導致大立光獲利表現衰退，外資研究機構對後市看法也出現不小落差，多頭代表有：摩根大通、大和資本、里昂、瑞銀、摩根士丹利證券等，保守派則以海通國際、麥格理證券為主。

統整外資研究機構對大立光法說會觀察，屆時將聚焦在鏡頭升級進度、全球智慧機明年出貨、華為高階智慧機動能、毛利率走勢、同業競爭壓力、新業務布局等。

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出，華為高階智慧機初步動能不錯，在需求與單位售價雙重提升的助威下，短期對鏡頭製造商的基本面將產生助益，且不只華為，其他Android品牌補庫存也比先前更強，大立光在高階智慧機鏡頭占據領導地位，將是最主要受惠者。

在鏡頭規格升級層面，大型外資研究機構看法亦莫衷一是。海通國際證券電子研究主管蒲得宇認為，不管是蘋果還是Android陣營智慧機規格升級均相當有限，並不利大立光後市；不過，大和資本證券科技產業分析師黃奎毓認為，隨高階iPhone採用潛望鏡設計，未來有更多Android旗艦機也會跟進，看好智慧機恢復規格升級，扭轉過去三年降規下行循環。

全球智慧機出貨量上，外資研究機構目前對成長或衰退尚無共識，但幅度都是在低個位數百分點。瑞銀的估計是，智慧機出貨量經過連續兩年衰退，明年很可能增為11.78億支、年增3.1％；相對地，高盛的觀點是，考量缺乏新產品循環（6G），智慧機主流轉向中高階、拉長換機周期，儘管有AI驅動智慧機需求助陣，智慧機市場明、後年將會較為穩定，然還不到強勁增長程度，現在要過度樂觀尚嫌過早。大立光經營管理階層於法說會上，如何研判來年智慧機需求，市場靜待定調多空。