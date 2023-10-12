PC市況回溫 宏碁華碩營收 趨勢向上

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全球筆電及PC市況緩步回溫，雙A品牌廠宏碁、華碩今年以來營收動能也跟著出貨復甦而逐季揚升，並同步於第三季暫居全年高峰。隨著第四季進人傳統銷售旺季，雙A皆盼PC市況進一步活絡、帶動其營運持續回升。

預期明年在新一波PC產品周期啟動，加上AI PC的問市下，產業界多樂估PC市場反轉可期。此外，躋身AI伺服器供應商的華碩，自第四季起將陸續出貨訓練型及推論型的AI伺服器產品，屆時亦可望對其營運動能帶來正面助益。

宏碁第三季在旗下PC全產品線多維穩回升動能下，業績逐月增長，並推升單季合併營收季增15.8％、達674.75億元，順利反轉為年正成長，同時也是其自2015年大力推動多重事業引擎轉型策略以來的同期第三高。

除了筆電產品該季營收季增19.4％外，宏碁在桌機、電競系列及Vero環保系列等產品線，業績亦皆有上看三成的季增幅。尤在9月其筆電營收月增逾31％，含括電競及遊戲全產品線的業務營收月增更有45％，拉抬宏碁9月合併營收勁揚至280.65億元，年、月雙增外並站近15個月來新高。

華碩第三季亦有逐月增溫、逐季成長的表現，惟受到去年同期適逢啟動PC庫存去化、大舉鋪貨，加上主板進入新品周期，顯卡並有NVIDIA（輝達）RTX 40系列高階新品開始拉貨，墊高營收基期下，致華碩今年9月集團與品牌合併營收出現18～19％的年減幅，分別收斂至488.72億元、456.45億元，但仍居歷年同期第四高。

華碩第三季集團合併營收達1,350.53億元、季增16.7％，雖年減6.7％，不過也有歷年同期第三高水準。