今年出口頂樑柱 資通產品 重現盛況

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人工智慧（AI）熱度不墜，資通與視聽產品續擔挑起9月出口大樑的「頂樑柱」，財政部表示，9月資通及視聽產品挑起大樑，出口金額82.59億元，創歷年單月次高水準，年增率59.8％則是14年新高。

細看資通與視聽產品項下的商品貨類，又以電腦及其零附件表現最出色，9月單月出口值42.2億美元、年增2.2倍，是歷來最佳表現。

財政部表示，今年前九月主要貨品出口大多年減1成至3成，僅資通與視聽產品年增15.4％，可說是一枝獨秀。

另一值得觀察的重點，是前三季資通及視聽產品出口占出口總值的比重達17.3％，財政部形容，這是資通出口近20年首度再「重現盛況」。前一次是2003年，當時資通與視聽產品出口比重也一度達近2成。

財政部統計，資通及視聽產品第三季出口金額249.4億美元、年增52.5％，雙創歷年單季最高水準，主因除了AI熱潮延續，還包括大陸部分台商將高階產能移轉回台，以及廠商推動數位轉型、科技創新。

至於占出口最大宗的電子零組件，9月出口金額162.62億美元、年減4.3％，財政部說明，電子零組件出口已連11黑，但跌幅收斂至九個月最小，出口值更創11個月高點，不排除出口年增率提前在11月轉正，最晚則是明年1月。

財政部表示，對電子零組件出口由悲觀轉為較樂觀的原因，包括記憶體因先前大廠減產而出現回升現象；IC設計也在嚴格調整庫存後，客戶因應年底旺季補貨，讓今年傳統旺季沒有很旺，但也沒有想像差。

財政部分析9月出口回溫的原因表示，三大有利因素包括人工智慧商機維持強勁，積體電路需求也逐漸回穩，加上科技新品拉貨帶動，不論是蘋果或非蘋手機都有新品上市，多少可感受到拉貨力道，也進而反映在出口表現。