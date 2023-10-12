油價漲 台塑四寶Q3獲利飆

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台塑四寶獲利

油價近期出現強彈的走勢，拉抬煉油、塑化業的營運動能，台塑四寶第三季本業擺脫虧損，獲利全面提升，第三季合計稅後純益356.82億元，季增1218.1％。其中台塑化第三季稅後純益171.56億元，前三季稅後純益204.34億元，EPS達2.15元，居四寶單季、前三季獲利之冠。

緊追在後的台化同一期間的稅後純益74.94億元，季增341.6％，EPS達1.28元，獲利排名四寶第二。至於台塑稅後純益為66.71億元，季增444.6％，EPS為1.05元；南亞稅後純益43.61億元，季增363.1％，EPS為0.55元。

受惠於第三季獲利回神，台塑四寶前三季稅後純益總和達452.65億元，年減幅從上半年的91.3％收斂至60.8％。台塑前三季EPS為1.61元，台化、南亞EPS各為1.44、0.78元。

台塑表示，美國及大陸石化產能供過於求，拉低了報價，第三季產品均價季跌4％～19％，惟邁入傳統需求旺季，銷售加溫，且原料乙、丙烯價格下跌，利差擴大，本業轉虧為盈；轉投資台塑化、台塑美國及麥寮汽電獲利也聯袂復甦增長，加上匯兌利益增加，獲利季增翻倍。

南亞指出，化工產品利差改善，塑膠加工產品利益溫和成長，加上電子材料產品產業鏈庫存水準逐漸正常化，銅箔基板、銅箔、環氧樹脂等產品接單順利，營收季增7.1％，聚酯產品美國亦穩定獲利，第三季營業利益轉虧為盈；加上認列台塑化投資收益大增，獲利季增363.1％。

台化第三季受惠油價、芳香烴行情反彈，營收季增15.5％，營業利益季增52.2億元；權益法投資收益增加46.1億元，包括台塑化增加40.2億元，麥寮汽電增加6.2億元。

台塑化第三季油品日煉量48.19萬桶，季增37.4萬桶，加上平均售價每桶季增10美元，推升營收表現。烯烴事業第三季平均產能利用率56.6％，產品受惠夏季汽油摻配需求轉強，使裂解汽油、四碳及九碳餾份售價走強，加上存貨評價回升利益、轉投資麥電營運提振，使整體獲利大躍進。