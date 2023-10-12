航空業雙高 Q3業績創紀錄

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航空業營收比較

航空業持續受惠客運載客率、票價雙高行情，9月以及前三季營收齊創同期新高，第三季更攀歷史單季新高紀錄！長榮航、華航9月營收分別達164.01億、149.06億元，年增44.84％、24.17％，主因客運收入年增皆逾2倍所帶動，且單位收益、載客率雙雙大幅優於疫前。

與此同時，星宇航空、台灣虎航9月營收分別為17.44億、10.74億元，年增逾5倍、10倍，主要為需求強勁的日本線貢獻大，載客率維持高點優於預期。

時序進入第四季，因看好日本賞楓、滑雪季，同時迎接歐美年底旅遊旺季、中轉龐大需求，加上農曆年連休的強勁需求，航空業者持續放大機型、增班、新開航點，有望持續推升營運表現正成長。

今年暑假迎來報復性旅遊，航空業7、8月營收創高，9月受到開學影響，長榮航單月合併營收雖月減9.74％至164億元，但整體載客率逾8成，歐、美航線更維持逾9成，推升第三季合併營收達532.63億元，創單季新高；累計前三季合併營收1,462.98億元、年增48.34％，也是同期新高。

華航9月客運收入92.24億元，年增288.38％，在多數地區暑期旺季結束，歐洲及北美等地區旅運需求轉平下，東北亞載客率仍有近8成，東京、大阪、釜山等皆為9月旅遊熱點，為客收最大主力；另大洋洲地區因當地假期的旅運需求發酵，挹注客收增加，為客運收入月增幅最大區域。

展望後市，長榮航總經理孫嘉明日前表示，10月起到隔年農曆春節是航空業傳統旺季，下半年營收確定優於上半年。

其中日本線又是兵家必爭地，長榮航10月16日至11月12日仙台、札幌航線放大機型服務旅客；10月29日冬季班表開始高雄-福岡航線從每周三班增為五班，沖繩由每周七班增為14班；另外，西雅圖航線由每周七班增為十班，北美航線每周提供87班。

華航熊本航線也預計12月起增為每周四班，搭配明年1月起增至每周16班的台北-福岡航線，華航布局九州地區每周達20班。即日起至11月15日推出線上旅展，全航線優惠促銷，每月16日「華航會員日」專屬優惠刺激旅客消費。

星宇將於12月1日起北海道航線改以寬體機營運，東京航線增為每日三班，熊本線增為每日飛航，12月1日即將開航每周七班的名古屋，及12月16日開航舊金山。台灣虎航11月1日開航桃園-高知航線，12月10日開航桃園-秋田航線，台灣虎航擁有日本最多航點的優勢，營運表現可期。