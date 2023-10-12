震撼！歐盟終止海運聯盟反壟斷豁免權

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貨櫃海運業出現震撼彈！歐盟執委會10日宣布「航運聯營體集體豁免條例」（CBER）於明年4月25日到期後，確定不再展延。業界認為，此舉將為每年經手約25兆美元商品貿易的航運業，帶來不確定性。

11日當天，已拖累全球主要上市貨櫃航商股價「嚇」跌，包括日本ONE下跌3％、長榮下跌6.75％、陽明下跌5.44％。

世界航運理事會（WSC）表示，航商適應新的法律架構轉變過程中，將帶來不確定性。根據兩岸航運業界的分析，可能影響包括競爭壓力、運價波動、營運成本增加及運輸服務的變化等，可能將使航商在船舶艙位共享協議和聯盟運作上，增加程序或變難了。

目前航商正派出法務、律師近一步了解中。國內業界初步評估，普遍認為影響不大。陽明海運表示，航商聯營條件回歸競爭法規，包括聯營航線、船舶共享艙位等，即在聯盟或聯營合作上，航商必須先做自主評估，是否符合歐盟反壟斷規範。

CBER全名為Consortia Block Exemption Regulation，允許不同航商建立聯盟或聯營，共同營運一些航線、共享艙位，以降低營運成本，雖免除一些反壟斷法規，但希望維持競爭關係。

根據歐盟執委會聲明，CBER恐不再促進航運的競爭，因此決定明年到期後不展延。但這不意味依據反壟斷規則，航商之間的合作違法，也不代表聯營結盟將被禁止，只是必須符合歐盟的一般反壟斷規範。

進出歐盟的航商將根據《橫向集體豁免條例》和《專業化集體豁免條例》，評估航商之間合作協議與歐盟反壟斷規則的兼容性。

CBER在2009年首次被採用，允許綜合市占率低於30％的貨櫃航商，在不控制價格或共享市場的前提下，為客戶提供聯合運輸服務，以便和大型業者競爭。CBER先後在2014、2020年展延有效期，在2022年8月啟動審查程序，收集2020年以來運作，經評估CBER的有效性和效率很低或有限。

目前全球九大貨櫃航商分屬三大海運聯盟，據Alphaliner統計，這些航商掌握全球逾8成運力。前兩大航運商地中海、馬士基組成的2M聯盟，計劃在2025年拆夥。