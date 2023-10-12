中鋼 9月獲利逆勢走揚

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大陸最大鋼廠寶鋼凍漲11月盤價，終結先前連三月上漲的趨勢，也為第四季鋼市走向投下變數。對此，中鋼解讀寶鋼開平盤並非利空，雖然大陸房市是否好轉仍存疑，但對岸鋼廠第四季將開始減產，只是成本仍高，此時開平盤應有穩住走勢的意味。

中鋼11日也公布9月自結財報，單月營收294.59億元，月減4％，但稅前盈餘5.14億元，反比8月大幅增加4.72億元，主要受惠於單位成本下降讓毛利上升，加上礦業投資獲配股利增加業外收入，讓獲利逆勢走揚。

中鋼指出，近期大陸當局擴大補助政策鼓勵消費，提振汽車、家電等用鋼產業，帶動十一長假期間的家電、汽車買氣升溫，鋼鐵PMI重回擴張軌道。另外，世界鋼鐵協會亦表示全球汽車業產量回升，主要經濟體製造業PMI谷底反彈，皆反映鋼鐵業谷底已過，預計10月發布的SRO（短期需求預測）將上修明年需求展望，未來鋼市仍有可為。

中鋼表示，亞洲鋼市經數個月震盪修正後已回穩，中鋼8月起順應國際行情提漲鋼價。受惠大陸鋼廠第四季配合環保限產與平控限縮產量，低價出口報盤有望收斂，進而加速全球鋼市重回上下游供需均衡、穩定營運主調。

不過中鋼也點出，大陸房市前景依舊不明，即便大陸房地產限購政策多已鬆綁、房貸降息、買房頭期款成數限制調降，但核心剛需仍難解決，9月房市成交量出現年月雙減，後續房市能否持續好轉市場存疑。

中鋼董事長翁朝棟認為，占整體大陸用鋼量約4成的房地產業，是影響鋼市的主要原因，目前仍未見曙光，然而鋼廠成本上揚支撐鋼價力道不減，鋼價近期呈現小幅震盪持穩的走勢。

至於中鋼11月盤價怎麼開，翁朝棟說，要等業務部門開會後才決定，寶鋼此時開平盤有穩住走勢的意味。市場人士解讀，中鋼應會跟進開平盤以因應市場的不確定性，即便漲價，幅度也不會太大。