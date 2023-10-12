歐盟擬對陸鋼鐵業祭反補貼調查 翁朝棟：我鋼品外銷利多

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據英國《金融時報》報導，歐盟計劃本月和美國舉行高峰會時宣布，對中國鋼鐵業者展開反補貼調查，中鋼董座翁朝棟指出，大陸到處低價傾銷倒貨到國外，美國、歐盟紛紛祭出反傾銷稅制裁，盼導正回歸公平貿易，也將逼迫大陸鋼廠自我克制、限制產量，對台灣鋼品外銷出口可以利多看待。

據《金融時報》報導，布魯塞爾當局已同意加入華府行列，致力保護自家產業免受廉價競爭。據了解，華府已要求歐盟針對大陸鋼鐵廠商進行調查，換取免於承受川普時代對歐洲鋼鐵業實施的關稅。預料此舉將限制大陸金屬出口，以免傾銷至全球市場。

數據顯示，去年全球鋼鐵產能24.63億噸創新高紀錄，與此同時，產能過剩也同步創下歷史新高，利用率僅75％。其中大陸占全球鋼鐵產能四分之一，並在亞洲其他地方開設工廠。

若歐盟真對大陸鋼鐵製品進行反補貼調查並限制出口，將是繼今年9月歐盟對大陸電動車啟動反補貼調查後，再次對大陸產品祭出高關稅禁令。翁朝棟表示，歐盟市場是高價區，歐美對大陸皆課徵反傾銷稅，對我國鋼品有利，東南亞國家也會有樣學樣祭出反傾銷稅，現在泰國、印尼皆針對某些鋼品課徵反傾銷稅，只有越南、菲律賓尚無此類做法。

翁朝棟認為，大陸到處低價傾銷倒貨到國外，導致美國、歐盟紛紛祭出反傾銷稅，制裁這種破壞市場秩序的行為，回歸公平貿易，大陸鋼廠將因此自我限制產量，若歐盟對大陸鋼品課徵反傾銷稅，對台灣鋼品外銷出口是一大利多。