投資詐騙陳情 衝五年新高

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金管會打詐相關統計

金管會公布前九月民眾陳情投資詐騙案累計達548件，年增8.3％，創近五年同期新高。為了全力阻詐，據銀行局統計，前七月國銀、信合社、郵局等金融機構阻詐金額達40.35億元，是去年同期19.95億元的2倍以上，阻詐件數6,027件，也較去年3,942件增加53％。

隨著社群網路崛起，詐騙已到防不勝防的地步，行政院去年7月推出打詐1.0後，金管會就與警政署聯手全方位阻詐，國銀臨櫃阻詐去年全年共7,979件、共42億元，今年前七月就已阻詐6,027件、40.35億元，8月更已達48億元，超過去年全年。

今年5月行政院更升級至「打詐1.5」方案，從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四面向來阻詐。

由於谷歌Google、臉書Meta是詐團愛用的平台，金管會開始邀集谷歌、臉書及相關部會研商投資詐騙廣告蒐報機制，與兩大網路平台業者達成「政府通報、快速下架」共識，並由證券周邊單位協力蒐報違反投信投顧法或偽冒名人的投資詐騙廣告。

證期局表示， 自4月10日啟動投資詐騙廣告蒐報機制起，至10月6日止，通報Google及Meta的投資詐騙廣告已達9,459件，其中通報Meta共8,468件、Google共991件。

證期局示警民眾陳情投資詐騙案件主要有四種常見類型，第一種是不法集團冒名金融業者，包括假冒合法證券業者或金融機構發送簡訊招攬民眾加入LINE群組，或假冒財經名人成立群組鼓吹投資特定商品或下載特定App。

第二種是不法集團透過電話、簡訊或LINE群組勸誘買股，例如成立LINE群組假稱提供高獲利飆股資訊，並勸誘民眾投資港股或台股，或有不法集團以電話推薦飆股，以簡訊提供連結勸誘民眾加入網路群組等。

第三種常見態樣是金融商品交易平台，不法集團推薦民眾安裝假投資平台App，宣稱App可插隊搶漲停股票並保證獲利，當投資人在平台操作買到漲停股票並有小額獲利後，便被要求持續加碼匯款，直到投資人發現無法提領獲利，才知上當受騙。

第四種是虛擬通貨交易平台詐騙，即不法集團宣稱虛擬貨幣交易可獲取高收益，或先以提供飆股方式逐步勸誘民眾投資虛擬貨幣等。