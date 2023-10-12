政府強力打詐！111短碼簡訊平台24日啟用

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總統蔡英文11日出席「2023台灣資本市場論壇『透視詐騙全面反擊』」時表示，政府完成「打詐五法」修法及加重詐欺罰則，將從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四面向降低詐騙案件。為防制簡訊投資詐騙，數位部已規劃完成「111」短碼簡訊平台，預計10月24日正式啟用，宣示政府打詐決心。

蔡英文強調，打擊詐騙，要做的工作還有很多，不能鬆懈。未來會持續結合跨部會、跨民間單位力量，從前端阻卻，後端全力查緝，一定要減少詐騙案件，守護國家社會安全。

蔡英文指出，詐騙手法層出不窮，不僅影響民眾生活，也危害資本市場健全運作，政府高度重視打詐，除完成「打詐五法」修法、加重詐欺罰則，今年5月也以「打詐1.5」方案，從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四面向，努力降低詐騙案件。

蔡英文說，根據警政署統計詐欺的六大手法中，第一名就是投資詐騙，且大多利用簡訊，吸引民眾加入群組後進行詐騙。因此，數位部已規畫完成「111」簡訊，以後大家收到簡訊看到手機上訊息顯示「111」，就可知是來自政府機關簡訊，可更清楚分辨真假。

現在這個系統已進入最後測試階段，蔡英文說，10月24日「111」短碼簡訊平台將正式啟用。當天，她會操作示範發出顯示「111」號碼簡訊，宣示政府打詐的決心。

另政府也和電信業者合作，新增攔阻機制。蔡英文表示，今年1月到8月，攔阻超過550萬則詐騙簡訊；在境外電話詐騙，也攔截超過1,570萬通。她說，今年1月到8月，在銀行臨櫃攔阻民眾受騙案件，超過7,000件，攔阻金額超過48億元；而針對各電信網路詐騙類型，同期間已查獲2,267件犯罪集團，查扣不法犯罪所得逾49億元。近來，詐騙集團常利用保單借款，進行投資型詐騙，她說，警政署和壽險業者合作，強化從業人員教育訓練，針對保戶的保單貸款、解約等，提高警覺，降低保單被詐風險。