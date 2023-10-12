國人財務調查 17％選擇躺平

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣全民財務健康關鍵報告

有多少人有信心存夠退休金？國泰世華銀行11日發表首份結合總體經濟模型的全民財務健康關鍵報告，其中國人估計至少要準備1,431萬元才能退休，有29％受訪者對未來財務有信心，可望達成退休準備，但同時有17％的受訪者決定人生將一路「躺平」，永遠不可能財富自由。

這份報告是在今年5、6月進行問卷調查，回收有效樣本數逾2萬份，以日常生活支出、風險抵抗力、財務信心、財務規劃、心理富足程度等五大構面進行分析，並區分「現在」及「未來」，依分數區分財務健康類型。

調查顯示，約29％受訪者對未來財務有規劃且有信心達成設定的目標，有近六成受訪者將退休規劃視為主要理財課題，認為至少要準備1,431萬元才能退休，退休後每月生活費約需5萬元。

在29％未來財務有信心者中，主要可分三類型：一是「財務資優生」約17％，這類族群目前收入不錯，且收支比控制佳、有儲蓄，投資也有明確目標並依規劃執行，退休準備已逐漸完善，較有機會提前退休。

二是「穩健計畫通」約10％，雖現在收入中等，但生活費負擔壓力適中，收支控制合宜，面對風險雖未完全準備好，但具備基礎金融知識，也擅於將各項財務目標納入人生藍圖中。

三是「熱血夢想家」約2％，雖現在收入有限，但願意努力追求更好的財務狀況，財務目標規劃清楚、投資意願高，也願意了解金融知識，是未來的「潛力股」。

令人較憂心的是約有17％受訪者是「財務躺平族」，收入不佳、也沒有追求更高收入的慾望，常面臨收支不平衡，甚至有帳單繳款逾期的情況，且不喜歡了解金融知識、投資意願也低，更直接「躺平」放棄做財務規劃。

國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢表示，民眾要強化財務健康有三大關鍵，一是計畫，制定收支儲蓄與投資目標，優先準備風險因應計畫，如規劃保障與逾六個月的生活預備金；二是紀律，控制收入與支出，確實儲蓄，至少每季定期檢視財務計畫執行狀態；三是技能，持續提升金融知識且實踐投資行動。